穩住雙崩困局 中國人行無預警暫停購債

中國經濟疲軟不振、加上川普2.0關稅來勢洶洶，引發大量資金流入銀行定存與債市，使得中國長天期公債殖利率屢創新低。（美聯社檔案照）

元月以來人民幣大跳水 中公債殖利率跌至紀錄新低

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國經濟疲軟不振、加上川普上任後將啟動新一輪貿易戰，二○二五年開年後人民幣貶不停，加上市場預期中國勢必得被迫寬鬆救市，資金大舉轉進國債，造成公債殖利率一路崩跌，中國人民銀行陷入兩難，昨天無預警宣布暫停購買國債，企圖穩住「雙崩」困局。

經濟疲軟＋川普關稅 人行陷兩難

中國人民銀行昨公告，「鑒於近期政府債券市場持續供不應求，決定一月起暫停開展公開市場國債買入操作，後續將視國債市場供求狀況擇機恢復」。中國十年期公債殖利率昨早盤小漲，最後收跌○．五％，三十年公債殖利率上漲○．四％，離岸人民幣小漲○．一％。

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投資人押注中國將積極推出寬鬆政策，以重振疲軟經濟，加上避險資產的強勁需求推動下，中國基準債券殖利率跌至空前低點；中國漫長的房市危機、疲軟的消費以及對通縮的疑慮，促使投資人轉向債券，而離岸人民幣也貶至紀錄性低點。

瑞穗銀行首席亞洲外匯策略師張建泰說，人行宣布暫停購買國債，反映「當局對重挫的公債殖利率以及加劇的人民幣貶值感到不安」。他補充，人民幣貶值的一個關鍵原因是與美國公債殖利率間的差距擴大，中國人行因此向市場傳遞出不太可能讓中國公債殖利率進一步下滑的訊息。

中國人行近幾月才開始購買債券，做為其改善流動性管理的措施之一，昨天的公告令人意外，不過在時機上與全球主要債券市場的拋售潮不謀而合，顯示中國人行試圖讓中國公債殖利率與其他債市步調一致。

市場加大押注中陷通縮螺旋

該公告宣布的時間點也在中國人行對債市泡沫提出警告之後。房市困境與股市疲軟，引發大量資金流入銀行定存與債市，使得中國長天期公債殖利率屢創新低；對中國經濟空前悲觀的債券投資人，現在加大押注中國陷入通縮螺旋。

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