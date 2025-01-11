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美東碼頭罷工解除 運價中止連6漲

2025/01/11 05:30

美東碼頭罷工危機解除，運價指數中止連6漲。（陽明提供）美東碼頭罷工危機解除，運價指數中止連6漲。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）大跌214.49點，來到2290.68點，週跌幅8.56%，中止連6漲，四大主要航線全數下跌。市場人士指出，按照以往慣例，航商都在農曆年節前，以優惠價格收貨、囤貨，讓農曆年節期間有貨運送；至於遠東到美西航線運價走跌，也有部分是反映美東碼頭罷工危機解除，沒有轉運到美西的效應。

市場人士表示，農曆年前航商多會降價收貨，因此目前艙位很滿，而現在要進艙的貨物可能要等2~3班貨櫃才會運送，但這些是客戶不急的貨物，因此預期農曆年後的遠東到歐洲線運價，仍會持續下跌。

美東碼頭罷工疑慮消除，貨櫃三雄週四股價重挫，昨日因跌深與現金殖利率增高，吸引市場買盤進駐，長榮（2603）、萬海（2615）小紅作收，不過，週跌幅仍分別達7.56%、4.49%，陽明（2609）週跌幅則為6.72%。

根據最新一期運價，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）為2440美元，較前一期下跌411美元，週跌幅14.41%；遠東到地中海運價每TEU為3477美元，較前一期下跌270美元，跌幅7.2%。遠東到美西每FEU（40呎櫃）為4682美元，較前一期下跌315美元，跌幅6.3%；遠東到美東每FEU為6229美元，較前一期跌189美元，跌幅2.94%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一週下跌91美元，來到564美元，跌幅13.89%。

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