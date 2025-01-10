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盤勢分析》封關賣壓提前出籠 季線保衛戰開打

2025/01/10 05:30

投顧業者表示台股若未能守住23000點，指數拉回壓力大，今年台股封關在川普上任過後，封關賣壓可能會提前出籠。（中央社）投顧業者表示台股若未能守住23000點，指數拉回壓力大，今年台股封關在川普上任過後，封關賣壓可能會提前出籠。（中央社）

外電報導美國新總統川普考慮宣布「國家經濟緊急狀態」，藉以實施新的關稅計畫，同時拜登政府有意再祭出新一波美中禁令，加上美國聯準會官員擔心通膨，恐暫停降息，在多重利空夾擊下，昨日台股電子、金融、傳產全盤皆墨，台積電（2330）苦撐，加權指數早盤一度翻紅，但賣壓大舉出籠，AI概念股倒地，OTC指數重挫2.06%、逼近前波低點，加權指數跌點擴大，摜破5日、10日與月線，終場大跌326.2點，收在昨日最低點23081.13點，成交量約3930億元，今日將面臨季線保衛戰。

三大法人昨日同步賣超台股逾430億元，其中外資賣超291.4億元、投信賣超26.8億元、自營商賣超112.1億元；外資台指期淨空單再增3548口，累積外資台指期淨空單達4.1萬口。

啟發投顧副總容逸燊指出，昨日台股跌破週一跳空的開盤價，台積電股價雖仍穩在1100元之上，但中小型股跌幅相對重，首批封關賣壓已先出籠，若未能守住23000點，指數拉回壓力大，今年台股封關在川普上任過後，封關賣壓可能會提前出籠。

國票證券分析，美國經濟數據顯示通膨回溫，加上美債殖利率攀升，打壓大型科技股表現，所幸台積電將於下週召開法說會，會前展望正向，估台股下檔空間有限，多方有望於短均線附近重啟攻勢。（記者卓怡君）

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