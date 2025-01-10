最壞時刻已過 巨大：6月旺季 產業將健康反轉

巨大創辦人劉金標獨子劉湧昌（左起）和次女劉素娟，元月分別接任巨大董事長和執行長，直言最壞時候已過，今年營運會比去年好。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕自行車大廠巨大（9921）集團新任董事長劉湧昌表示，自行車產業最壞的時候已經過了，庫存問題今年6、7月旺季會看到健康反轉；因應美中貿易戰布局的越南廠已開始出貨，今年產值可望翻3倍。

越南廠已開始出貨 今年產值有望翻3倍

劉湧昌表示，疫期前幾年，自行車產業一路向上，疫情期間雖遇到逆風，還是賣得很好，結果懂的、不懂的廠商都跳進來，2022年市場突然Downturn（衰退），面臨庫存壓力，產業發生了挑戰。

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過去2年巨大要解決庫存和應收帳款2個難題，應收帳款已解決，金額大減3分之2，另也加速調整庫存，目前歐洲市場庫存比美國高，美國已見起色，中國市場銷售成長空間仍大。

他說，歐洲高價電動車庫存比一般自行車高一點，主要是疫情期間墊高成本，電動自行車零售價幾乎翻倍，烏俄戰爭爆發後，買氣不如預期，會在不傷害零售商和品牌的前提下，處理庫存。

美國主要自行車品牌過去4個季度都賠錢，目前整體庫存約是2019年多10%的水準，還需要一點時間消化，巨大因為獨有的一條龍產業鏈，消化庫存的速度比別人早一點，6月和7月旺季會看到健康反轉。

中國市場巨大捷安特自行車有3200家專賣店，去年巨大自行車在中國市場的銷量超過200萬輛，營收達人民幣50億元，成長約2成，今年銷量有望維持10%成長。

巨大新任執行長劉素娟表示，美國新任總統川普的動作雲裡霧裡看不清，但巨大在全球有8個自行車製造廠，且擁有一條龍產業鏈，會保持靈活彈性快速應變。

巨大越南廠已開始出貨，並生產車架支援匈牙利廠，預估越南廠今年產值可翻3倍，只要年產能達25萬輛，會再啟動新廠建置計畫，已在越南平陽省買了10萬平方公尺的土地。

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