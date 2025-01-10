美東碼頭罷工解除 貨櫃海運回歸淡季

長榮2024年12月營收雙增，全年營收年增67.51%。（長榮提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕美國國際碼頭工人協會（ILA）和資方美國海事聯盟（USMX），於美國時間週三（8日）宣布一份新的6年總合約，達成暫時協議、罷工危機解除。市場人士表示，罷工危機解除後，貨櫃海運市場第一季將回到傳統淡季走勢，後續須關注烏俄戰爭、中東危機，以及美國候任總統川普對巴拿馬運河的態度，巴拿馬運河若回到美國手上，包括運河過河費用、美國關稅政策、船商是否繞道而行等，都將影響市況。

貨櫃三雄帶量收黑

受美國碼頭工人罷工警報解除消息衝擊，貨櫃三雄昨日股價全面爆量收黑K，其中長榮（2603）跌幅逾7%。

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針對美東碼頭罷工議題，陽明（2609）表示，勞資雙方於1月8日宣布達成新的ILA-USMX主合約臨時協議，避免1月15日的罷工風險，此協議保障勞方就業機會，並透過建立執行新技術的框架，可望創造更多就業機會，同時實現港口現代化。

市場人士指出，罷工危機解除後，因接近農曆年，船商多採取優惠措施的方式囤貨，以避免年後無貨可運的窘境，而中國廠商多在農曆年後的1~3週才會陸續復工，在貨量無多下，預期到3月底前運價上漲機率不大，回到以往第一季傳統淡季的走勢。

萬海：塞港仍嚴重 運價有撐

不過，萬海（2615）指出，第一季航運業仍受供應鏈不順的困擾，包括船舶大型化趨勢造成港口壅塞，船舶周轉率嚴重下滑，依據最新的全球港口週報，各港口錨地等待進港船舶運力達265萬TEU（20呎櫃），約占全球船隊運力8.5%，顯示塞港狀況仍嚴重，對市場運價產生支撐效果。

貨櫃三雄 去年營收年增6成

貨櫃三雄昨同步公布去年12月營收，長榮營收381.37億元，月增5.66%、年增61.41%，全年營收為4635.12億元，年增67.51%；陽明12月營收172.48億元，月減1.31%，年增62%，全年營收2229.5億元，年增58.38%；萬海12月營收143.89億元，月增7.19%，年增72.21%，全年營收1618.66億元，年增61.51%。

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