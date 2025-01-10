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大立光切入人型機器人 1、2月動能優於去年同期

2025/01/10 05:30

大立光董事長林恩平表示，大立光已切入人形機器人領域、送樣複數客戶，將持續掌握新領域商機。（資料照，記者陳梅英攝）大立光董事長林恩平表示，大立光已切入人形機器人領域、送樣複數客戶，將持續掌握新領域商機。（資料照，記者陳梅英攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕邁入2025年第一季，光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）董事長林恩平昨於法說會中表示，今年1、2月動能會優於去年同期，加上薄型手機趨勢帶動鏡頭規格提升，大立光並已切入人形機器人領域、送樣複數客戶，將持續掌握新領域商機。

機器人鏡頭送樣複數客戶

大立光2024年第四季、全年獲利表現不俗，單季每股稅後盈餘（EPS）65.01元、創單季新高，全年EPS達194.17元則創次高。林恩平說明，主因是2023年至2024年鏡頭出貨比重達標，有客戶獎金挹注，加上產品組合轉佳，第四季毛利率59.14%，全年毛利率則為52.4%，顯著提升，不過今年第一季將下滑。

去年Q4毛利率59%

全年每股賺194.17元

近期各品牌推進薄型、摺疊手機，市場也期待AI手機新品。林恩平表示，3種新機種大立光都與客戶討論開案，薄型手機鏡頭有小量出貨，且因生產難度提升，單價也會較高，不過最終仍需看客戶開案規格；他昨日並未揭示整體手機及薄型手機市況，僅說厚度壓低、光圈變大是鏡頭生產難度提升的兩大重點。

至於AI手機對光學廠的帶動力，林恩平仍然持負面看法，儘管大立光有開案，不過因AI主要是補強影像修圖等軟體面，所以AI應用越強、對鏡頭的要求越低；相對薄型、摺疊手機對鏡頭要求才較高，對於大立光附加價值較好。

近期光學廠多著墨機器人視覺商機，林恩平表示，大立光有切入供應鏈，已送樣數家人型機器人客戶，目前這類鏡頭需要防撞、夜視與AR（擴增實境）功能，不過規格低於手機、未來發展尚不明確，無法預估未來拉貨量，大立光已出貨5P（5片塑膠片）鏡頭模組，會持續掌握新商機。

至於新廠進度與產能狀態，林恩平說，第一季產能沒有滿載，新廠仍如預期在9月啟動，尚無新的擴廠計畫，今年全年資本支出約107億元。

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