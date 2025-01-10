水價合理化 卓揆令經部啟動檢討

政院昨拍板未來8年808億元降低漏水率計畫，台水公司董事長李嘉榮出席報告。（記者鍾麗華攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院院會昨拍板「持續推動降低漏水率計畫（二○二五至二○三二年）」，未來八年將再投入八○八億元經費，預計漏水率可降至九．七七％，每年約可再節省五九一○萬立方公尺水量，約為一．一七座湖山水庫有效蓄水容量。行政院長卓榮泰在會中強調，合理的水價是國家和人民必須勇於面對的問題，請經濟部啟動合理檢討，適時提出報告。

拍板8年808億降低漏水率計畫

台水公司董事長李嘉榮表示，台水自二○一三年起十二年編列逾一千億元預算，推動「降低漏水率計畫（二○一三至二○二四年）」，去年底計畫完成，累計汰換管線逾八四四八公里，漏水率已由二○一二年底十九．五五％降至二○二四年底十一．九九％，每年約可節省二．六四億立方公尺水量，約為五．二二座湖山水庫有效蓄水容量，等同減少每日漏水七十二萬立方公尺，約為四．七座中科日供水量。

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拚2032年漏水率降至9.77％

為達成二○三一年底漏水率降至十％政策，台水公司今年啟動「持續推動降低漏水率計畫」，採智慧分析方式輔助管理及改善漏水，以大數據分析漏水熱區，進而執行汰換管線及漏水調查；並著重維護管理管網體質，採「積極降漏」與「維護管理」兩個面向雙軌並行，降低漏水風險，提升供水韌性。

李嘉榮指出，預計二○三二年計畫完成後，漏水率可降至九．七七％，每年約可再節省五九一○萬立方公尺水量，約為一．一七座湖山水庫有效蓄水容量，等同減少每日漏水十六萬立方公尺，約為一．一座中科日供水量。

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