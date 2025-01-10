去年出口四季紅 全年4750.7億美元 創史上次高

近1年台灣出口統計（資料來源：財政部統計處 製表：記者鄭琪芳 圖：中央社資料照）

去年全年大增9.9%

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部昨公布去年十二月出口四三五．九億美元、為歷年單月次高，月增六．一％、年增九．二％；第四季出口一二五九．七億美元、創單季新高，年增九．一％；去年出口四七五○．七億美元、創歷年次高，年增九．九％。財政部表示，因適逢春節，一月出口估年減一％至四％，中止連十四紅，但前兩月出口正成長沒問題。

AI帶旺！估今年前2月出口持續正成長

十二月進口則為三七五．一億美元，月增十三．一％、年增三十．四％；第四季進口一○四九．四億美元、年增十八．二％；去年進口三九四四．七億美元、創歷年次高，年增十二．二％。出、進口相抵，去年出超八○六．一億美元、創歷年次高，年減一．八億美元。

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財政部統計處長蔡美娜說明，十二月出口「神龍擺尾」，較去年八月歷史高峰僅差○．四億美元，表現超乎預期，主因全球經濟穩定成長、AI及高效能運算商機活絡、傳統旺季需求湧現，加上春節將至帶動提前拉貨潮；此外，川普即將上任，可能為規避關稅而有急單效應。她說，去年出口呈「四季紅」，增幅在亞鄰國家中名列前茅，優於日本、中國、新加坡及南韓，僅次於香港。

主要貨品中，十二月出口普遍成長，其中資通與視聽產品、電子零組件分別年增十六％及八．六％，主因AI商機熱潮。去年以資通與視聽產品為出口主力引擎，規模一三二五億美元、增幅五十九％，雙雙刷新紀錄；其餘貨類第四季出口多翻紅，但全年仍小幅下滑。蔡美娜表示，受國際間產能過剩牽制，傳產出口復甦進展有限。

對美出口年增46.1％ 中港連3年萎縮

五大市場中，去年對美國及東協出口分別年增四十六．一％及十五．一％，規模均創歷年新高，對日本、歐洲、中港各減十七．八％、八．六％及一．一％，對中港出口規模倒退四年，已連續三年萎縮，為史上首見；對中港出口占比降至三十一．七％、為二十三年最低，對美占比則升至二十三．四％、創二十四年新高。

蔡美娜指出，去年對中港出超七百億美元、創八年新低，對美出超六四九億美元、對東協三八五億美元，均創歷年新高，對美國及中港出超差距創三十二年最小。另，去年對南韓入超二二九億美元、創歷年新高，南韓首度取代日本成我國最大入超來源，主因AI商機帶動高頻寬記憶體（HBM）需求。

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