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春節換新鈔共5天 8金融機構20日起跑

2025/01/10 05:30

台灣銀行等8家金融機構、456家分行，20日起共5天提供民眾兌換新鈔。（記者陳梅英攝）台灣銀行等8家金融機構、456家分行，20日起共5天提供民眾兌換新鈔。（記者陳梅英攝）

456家分行供兌 佰元鈔每人限百張

〔記者陳梅英／台北報導〕春節換新鈔！中央銀行已洽台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南商業銀行、彰化銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政八家金融機構，全台共四五六家分行，一月二十日起至二十四日共五個營業日提供民眾兌換新鈔服務。

央行提醒，新鈔兌換期間，各兌鈔地點大門及營業廳均將張貼「本分行提供兌換新鈔」，其中，壹佰元新鈔每人限兌百張，貳佰圓等其餘面額鈔券酌量供應。

此外，央行今年同樣貼心在「新鈔兌換地點一覽表」中建立地圖連結，民眾出門前可於官網、臉書及行動APP上輕鬆查詢到指定兌鈔地點位置；央行也結合Google地圖及QRCode，方便民眾使用手機查找。

央行發行局局長鄧延達表示，二○二四年新台幣平均發行額為三兆五三五○億元，年增五％，最高發行額在過年前最後一個營業日的二月七日、有三兆八七五三億元，也較二○二三年的最高發行額增加五．一％，顯示民眾還是習慣使用實體鈔券。

但有鑒於綠色金融是國際趨勢，鄧延達呼籲民眾，以仍適合流通的可用券取代領用新鈔來包紅包，除可表達祝福，亦可兼顧環境永續；同時央行也鼓勵民眾可以數位方式進行紅包轉帳傳遞心意，包括利用手機門號轉帳發放數位紅包。

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