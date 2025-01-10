去年房租指數年增2.45％ 創28年最大增幅

去年房租指數年增幅高達2.45%，寫下28年以來單一年度的年增幅新高。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕二○二四年國內房價漲勢不歇，房租也跟著上揚，房租指數年增幅達二．四五％，創下二十八年來單一年度的最大增幅紀錄。

根據物價統計資料庫，二○二二年房租年增幅開始明顯上揚、達一．六八％，相較二○二一年的年增幅○．八三％，高出一倍之多，且二○二三、二○二四年，連續兩年的年增幅均逾二％；信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，即便房租長期上漲趨勢明顯、幅度相對不大，不過民眾對於房租上揚感受卻遠超過數字呈現。

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另觀察居住類各類型物價指數變化，五大類中，去年僅家庭用品年漲幅未達一％，其他包括房租、住宅維修費、家庭管理費用以及水電燃氣四項，年增幅全數逾二％。

其中又以住宅維修費年增幅最大，二○二二年年增幅甚至高達五．八三％，二○二三、二○二四年的年增幅也均逾三％；再來是水電燃氣的年漲幅，去年上漲約二．九二％，家庭管理費用去年年增幅約二．○一％。

政府擴大租金補貼 減輕租屋負擔

曾敬德指出，近幾年房東應該可明顯感受到許多成本增加，包括稅費、生活支出、維修成本，甚至是管理費用等支出增加，所幸漲租期間，內政部祭出三百億中央擴大租金補貼措施，減輕核准戶的房租負擔。

不過，近幾年房價大漲，直接帶動房租走揚，許多因素匯聚導致租屋族對於房租上揚感受明顯，他觀察這波新青安上路後，許多年輕人進場購屋，也取代部分租屋需求，或許有機會讓租金漲勢緩和一些。

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