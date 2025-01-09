盤勢分析》長假效應 逢高調節漲多個股

台股獲利了結賣壓出爐，昨下跌243.94點、以2萬3407.33點作收，成交量萎縮至3712億元。（資料照）

受美股下跌影響，加上獲利了結賣壓出爐，電子權值股台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）股價翻黑，昨日終場加權指數下跌243.94點、以2萬3407.33點作收，成交量萎縮至3712億元。

觀察三大法人動向，外資終止連三買，昨賣超159.44億元，投信賣超20.38億元、自營商賣超7.66億元，三大法人合計賣超187.48億元；外資台指期淨空單昨大增7106口，累計外資台指期淨空單為37452口。

請繼續往下閱讀...

聯邦投信投資長吳裕良指出，市場看好今年AI軍備競賽持續擴大，以台積電為首的半導體族群及伺服器代工供應鏈可望受惠，對於台積電接下來的營收公布及法說會寄予樂觀期待，只是1月20日川普就任美國總統及1月22日過年前封關最後交易日，在長假效應的不確性籠罩下，短期面臨漲多調節賣壓，建議投資人可適時逢高調節漲多的個股，回檔修正時再佈局今年看好的產業與個股。

元大投顧認為，短線來看技術面、籌碼面仍有利多方進場節奏，尤其權王領先越過歷史高點，是否吸引法人買盤持續捧場，進一步墊高台股位階，值得投資人仔細觀察。（記者張慧雯）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法