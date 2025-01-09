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經費幾砍半 中補貼舊換新不給力

2025/01/09 05:30

中國國家發展改革委員會、財政部週三發布「兩新」政策相關通知，強調今年將擴大實施設備更新和消費品以舊換新政策。（歐新社資料照）中國國家發展改革委員會、財政部週三發布「兩新」政策相關通知，強調今年將擴大實施設備更新和消費品以舊換新政策。（歐新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕在美國候任總統川普即將上任、中國出口可能面臨打擊下，北京當局正積極提振內需。中國國家發展改革委員會、財政部週三發布「兩新」政策相關通知，強調今年將擴大實施設備更新和消費品以舊換新政策，並認為去年的「兩新」政策已顯著提振消費需求、拉動投資成長、促進產業升級和支撐綠色轉型。不過，北京當局祭出的新利多無效，中國股市週三再下挫。

兩部委指出，消費者購買價格低於六千元人民幣（下同，約二．七萬台幣）的新手機、平板電腦和智慧錶，將享有十五％的補貼，每人每年補貼上限為一五○○元，並將家電以舊換新補貼品類由八項擴大至十二項，新增微波爐、淨水器、洗碗機、電鍋，每件補貼不超過二千元。

此外，以舊車更換電動車或油電混合車的消費者，可獲得每輛二萬元的補貼，購買二千西西以下燃油車的消費者可獲得一．五萬元補貼。新農業機械也納入設備更新品項，在電子資訊和工作安全部門的企業，其設備更新也被列入補貼的範圍。

中國財政部經濟建設司長符金陵表示，初步統計，截至去年底，按已審核通過金額計算，中央安排的一五○○億元消費品以舊換新資金已全部用罄，部分地方政府還增加安排地方資金。中央近日已敲定今年消費品以舊換新資金八一○億元，約僅去年的五成左右。

在家庭和企業信心低迷下，為對抗通縮，中國將提振消費列為今年優先政策。原本是中國經濟成長主力的出口，在川普本月稍後回鍋白宮後，可能因為其新關稅政策而失去動能。

儘管北京當局擴大「兩新」政策補貼品類，但週三中國股市不賞臉，滬深三百指數收盤下跌○．二％，香港恆生指數下跌○．九％，香港國企指數下跌○．八％。

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