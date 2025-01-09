習稱經濟回溫向好 中國股匯債打臉

滬深三百在開年至一月八日止，累計下跌三．七％（彭博資料照）

滬深300今年來下跌3.7％ 次於恆生跌3.9％、香港國企指數跌4.1％

〔編譯盧永山／綜合報導〕華爾街日報報導，中國國家主席習近平在二○二五年新年賀詞中，試圖提振民眾對中國經濟的信心，但今年開年以來，中國股匯債市全面下跌，反映投資人對北京當局刺激經濟的能力越來越失望，而川普回任美國總統後將祭出的關稅戰，只會使這項任務更加艱困。

川普關稅戰箭在弦上 中國刺激經濟更艱難

習近平去年十二月三十一日發表二○二五年新年賀詞，提及中國在電動車、半導體和人工智慧（AI）等關鍵領域取得進展，卻對整體經濟面臨重大阻力輕描淡寫，包括摧毀約十八兆美元家庭財富的房市危機，逼近中國國內生產毛額（GDP）約三○○％的債務，以及加劇螺旋式通縮風險的產能過剩問題。

請繼續往下閱讀...

習近平強調，中國經濟回溫向好，「大家要充滿信心」；但投資人並不買帳，自一月二日恢復交易以來，中國股匯債市全面下跌。

滬深三百指數在開年首個交易日重挫二．九％，創二○一六年以來最糟表現，至一月八日止，累計下跌三．七％，在亞洲主要股市表現倒數第三，僅次於香港恆生指數下跌三．九％及香港國企指數下跌四．一％。

中國十年期公債殖利率一月三日一度跌破一．六％，續創歷史新低，一月六日收在一．六一％，與美國同天期公債殖利率的利差超過三個百分點，引發投資人對經濟長期衰退的疑慮。在中國人民銀行上週不再捍衛一美元兌人民幣七．三元的關卡後，人民幣匯率跌破七．三元。

對習近平來說，中國當前的經濟挑戰是在以新質生產力取代傳統生產力的過程中必須承受的痛苦；習在新年賀詞中也提到類似看法，稱當前經濟面臨一些新情況，有外部環境帶來的挑戰，也有新舊動能轉換的壓力，但這些經過努力是可以克服的。

然而，許多經濟學家和分析師指出，習近平的戰略存在一個關鍵缺陷，即優先發展的那些新興產業，規模沒有大到可以取代舊產業。一位中國經濟學家就說，「不可能指望每個人都去搞高科技」，有數以百萬計的大學畢業生和農民工如今都在艱難度日。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法