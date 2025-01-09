川普關稅鎖定國安 經長︰中國影響較大

川普將上任，研判會針對「國家安全」領域的產品提高關稅，因此「針對中國會比較多」。（美聯社資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國總統當選人川普二十日將上任，經濟部長郭智輝昨表示，川普選前、選後都特別點名關稅議題，研判會針對「國家安全」領域的產品提高關稅，因此「針對中國會比較多」；另，川普要重振美國製造，對台灣影響較大的是汽車與ICT（資通訊）產業。

對於川普重返白宮，郭智輝說，選前川普就一直強調會對墨西哥、加拿大、中國課徵關稅，經濟部會假設情境與廠商討論，例如從增加關稅地區移動到不增加關稅地區，盡量讓廠商的傷害最小。

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郭智輝指出，對台灣影響較大的會是ICT產業，傳產方面則是汽車業受影響；根據經濟學者等專家分析，川普是要恢復八○年代美國強大的藍圖，而當時較強大的產業之一就是汽車業。

至於若未來川普要求台灣配合美國一起打擊中國，減少對中國進口、增加對美國進口，台灣如何因應？是否會影響物價？

郭智輝說，台灣近年對中國、美國進出口都有轉變，而中國對出口貨品強力補貼，若開放過多產品進口到台灣，國內很多傳產、中小企業無法存活；經濟部也會採取因應措施保護中小微企業，包括雙軸轉型、節能減碳、擴大加速國內基礎建設等。

另，郭智輝表示，美國對中國課徵高關稅，不是完全沒有替代性，大部分中國生產的產品雖然便宜，但品質堪慮，相信美國會有方法應對。

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