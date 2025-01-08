勞參率遠低美日韓 勞動部3面向助壯世代就業

勞動部已推出多項提升壯世代勞參率措施，今年更將「延緩退休」、「退休後再就業」及「提供多元彈性工時」，訂為提升壯世代就業的三大政策目標。（示意圖，中央社資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕台灣的中高齡勞參率遠低於美日韓等國，自二○二○年起，配合「中高齡者及高齡者就業促進法」施行，勞動部已推出多項提升壯世代勞參率措施，今年更將「延緩退休」、「退休後再就業」及「提供多元彈性工時」，訂為提升壯世代就業的三大政策目標。

我逾65歲勞參率僅9.9％

勞動部勞動力發展署官員指出，台灣勞動力短缺，特別是五十歲以上各年齡組勞參率均低於他國，且差距隨年齡增長而擴大；根據二○二三年「中高齡及高齡勞動狀況統計」，我國六十五歲以上族群勞參率僅九．九％，遠低於韓國的三十八．三％、新加坡三十一．五％、日本二十五．七％及美國十九．二％。勞動部近幾年以分齡、分策略方式，為不同年齡族群推出促進勞參率等措施。

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立法院昨三讀通過壯促法，主要對象是五十五歲以上及六十五歲二大族群。勞動部早自二○二○年起就訂定多項就業促進措施，例如「繼續僱用高齡者補助計畫」，去年新訂「五○五○就業網絡合作計畫」及「五十五Plus就業促進措施」，強化資源整合與提升服務量能。官員說，相關計畫延續今年，並加強推動延緩退休、續留職場、退休後再就業以及鼓勵彈性工作模式等政策目標。

官員透露，目前已規劃推出提升退休勞工職能的新方案，主要考量勞工退休後再就業，未必重回原先產業，而須依據年齡、體能、生活狀態，轉換其他適合產業，例如製造業勞工退休後可考慮轉換至服務業，且須輔導雇主設計彈性的工作模式。

根據統計，「繼續僱用高齡者補助計畫」二○二二年核定補助九○三人續留職場，二○二三年核定補助一五六二人，去年再增至二五四六人；五十五Plus是去年新增措施，已協助三四一○人重返職場。

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