晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

勞參率遠低美日韓 勞動部3面向助壯世代就業

2025/01/08 05:30

勞動部已推出多項提升壯世代勞參率措施，今年更將「延緩退休」、「退休後再就業」及「提供多元彈性工時」，訂為提升壯世代就業的三大政策目標。（示意圖，中央社資料照）勞動部已推出多項提升壯世代勞參率措施，今年更將「延緩退休」、「退休後再就業」及「提供多元彈性工時」，訂為提升壯世代就業的三大政策目標。（示意圖，中央社資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕台灣的中高齡勞參率遠低於美日韓等國，自二○二○年起，配合「中高齡者及高齡者就業促進法」施行，勞動部已推出多項提升壯世代勞參率措施，今年更將「延緩退休」、「退休後再就業」及「提供多元彈性工時」，訂為提升壯世代就業的三大政策目標。

我逾65歲勞參率僅9.9％

勞動部勞動力發展署官員指出，台灣勞動力短缺，特別是五十歲以上各年齡組勞參率均低於他國，且差距隨年齡增長而擴大；根據二○二三年「中高齡及高齡勞動狀況統計」，我國六十五歲以上族群勞參率僅九．九％，遠低於韓國的三十八．三％、新加坡三十一．五％、日本二十五．七％及美國十九．二％。勞動部近幾年以分齡、分策略方式，為不同年齡族群推出促進勞參率等措施。

立法院昨三讀通過壯促法，主要對象是五十五歲以上及六十五歲二大族群。勞動部早自二○二○年起就訂定多項就業促進措施，例如「繼續僱用高齡者補助計畫」，去年新訂「五○五○就業網絡合作計畫」及「五十五Plus就業促進措施」，強化資源整合與提升服務量能。官員說，相關計畫延續今年，並加強推動延緩退休、續留職場、退休後再就業以及鼓勵彈性工作模式等政策目標。

官員透露，目前已規劃推出提升退休勞工職能的新方案，主要考量勞工退休後再就業，未必重回原先產業，而須依據年齡、體能、生活狀態，轉換其他適合產業，例如製造業勞工退休後可考慮轉換至服務業，且須輔導雇主設計彈性的工作模式。

根據統計，「繼續僱用高齡者補助計畫」二○二二年核定補助九○三人續留職場，二○二三年核定補助一五六二人，去年再增至二五四六人；五十五Plus是去年新增措施，已協助三四一○人重返職場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財