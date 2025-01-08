財經青紅燈》美中對抗下的台灣

川普將於1月20日就任美國總統，儘管近日傳出川普政府的關稅措施可能沒有原本預期的那麼激進，但在川普的貿易保護主義思維下，美中對抗恐將延續甚至加劇。面對此一變局，台灣有挑戰也有機會，如同2018年美中貿易戰爆發後，對中國經濟造成重擊，但台灣不僅未受拖累，反因受惠於轉單效應及供應鏈移轉。美中對抗態勢下，台灣若能掌握機會，未必不會再度成為贏家。

回顧川普首任，2018年發動美中貿易戰，當時台灣受惠於轉單效應、台商大量回流投資，加上防疫表現佳，經濟表現一枝獨秀，對美國出口更大幅成長。根據財政部統計，2024年1至11月出口年增9.9%，但對美國出口年增49.9%，且前11月對美國出超高達585.2億美元，提前刷新歷年新高，目前對美出口占比升至23.5%、創24年新高，對中港出口占比則降至23年新低。

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近幾年台灣與中美經貿關係呈一消一長態勢，外貿結構已有明顯轉變，但台灣對美國貿易順差擴大，遭遇川普「關稅大棒」的風險也提高。川普選前揚言對中國進口產品課徵60%，但台灣也可能被課10%至20%關稅；不過，從經濟學角度來看，相對價格比絕對價格更重要，換言之，如果各國都被加徵關稅，且部分國家被課徵的關稅更高，不僅不會對台灣不利，反而對台灣有利。

另，台灣半導體產業具強大競爭優勢，近年AI商機大爆發，台灣在整個供應鏈更占據關鏈地位。AI時代來臨，從研發、設計到生產，各國都希望與台灣合作，美國也不例外；因此，整體而言，美中對抗下，台灣應是「利多於弊」。不過，若各國為對抗川普的關稅措施，紛紛祭出報復性關稅，可能影響全球貿易量，屆時，台灣還是可能受到波及。（鄭琪芳）

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