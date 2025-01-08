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盤勢分析》CES展登場 短線見好就收

2025/01/08 05:30

權值王台積電創歷史新高價1160元後賣壓出籠，導致一度大漲近400點的台股，尾盤漲幅收斂，終場大盤上漲 103.56點。（資料照）權值王台積電創歷史新高價1160元後賣壓出籠，導致一度大漲近400點的台股，尾盤漲幅收斂，終場大盤上漲 103.56點。（資料照）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳出席2025國際消費電子展（CES）發表演說，激勵板卡、機器人、BBU（電池備援模組）及軟體等AI相關概念股走強，不過，權值王台積電（2330）創歷史新高價1160元後賣壓出籠，導致一度大漲近400點的台股，尾盤漲幅收斂，終場大盤上漲 103.56點、以23651.27點作收，成交量約4254億元。

觀察三大法人動向，外資昨買超113.2億元、投信賣超8.89億元、自營商買超70.5億元，三大法人合計買超174.8億元；外資台指期淨空單昨續減2516口，累計外資台指期淨空單再降至30346口。

元大投顧認為，AI軍備競賽持續擴大，以台積電為首的半導體族群與伺服器代工供應鏈，可望迎來飛揚的一年，也讓投資人對台積電1月10日公布的營收及1月16日法說會有更樂觀期待，不過，緊接在後的是1月20日川普就任美國總統，還有1月22日的年節封關最後交易日，在長假效應的不確定性籠罩下，逢高調節賣壓肯定不輕，短線操作莫忘見好就收。

野村投信指出，川普上台後增加市場不確定性，且台股電子相關類股漲幅已高，將面臨上沖下洗，投資人應適時汰弱留強。（記者張慧雯）

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