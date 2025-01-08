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華郵稱關稅高舉輕放？ 川普社群打臉

2025/01/08 05:30

川普和他的團隊一直讓市場、企業和其他國家猜測，他打算如何實施新關稅。（美聯社資料照）川普和他的團隊一直讓市場、企業和其他國家猜測，他打算如何實施新關稅。（美聯社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕彭博報導，美國候任總統川普六日在社群媒體「真相社群」上否認有關他在回鍋白宮後可能縮減全面性關稅的報導，這加劇了外界對他將如何採取行動的不確定性。

川普和他的團隊一直讓市場、企業和其他國家猜測，他打算如何實施新關稅，華盛頓郵報六日的一篇報導增加了這些猜疑。該報引述知情人士透露，川普的幕僚正在評估調整將適用於所有國家的關稅計畫，可能改成只針對國家或經濟安全至關緊要的進口商品課稅，而非所有進口商品都會課稅。

但川普於「真相社群」上發文說，這篇報導「不正確地陳述我們的關稅政策將會縮減，那是錯誤的」。

川普在競選期間揚言，將對所有進口商品徵收十％至二十％關稅，並對中國進口商品徵收最高六十％關稅。在去年十一月當選後，川普再度揚言要對中國進口商品加徵十％關稅，並對墨西哥和加拿大所有進口商品徵收二十五％關稅。

川普的團隊是否想出了計畫仍是一大問題，但幾乎可以確定的是，視關稅為增加收入、復興美國製造業，並讓其他國家遵守其政策重點的川普，正準備推出重大的關稅方案。

在川普首任政府擔任重要職務和國會顧問，目前為貿易律師的艾森史塔特（Everett Eissenstat）表示：「川普堅定地堅持這點，過去幾週他透過社群媒體發表幾篇評論，重申關稅是他經濟政策的核心，且關稅不僅是為了交易目的，而是有多重目的，川普似乎仍執著於多重目的。」

在過去二十四小時內，川普表示，國會將利用關稅收入來協助支付他二○一七年一項強有力法案延長期限所增加的支出；他還說，關稅將有助於振興美國鋼鐵公司（USS）。拜登總統上週封殺日本製鐵（Nippon Steel）收購USS的交易；川普在「真相社群」上寫道：「當關稅會使USS獲利更多和價值提升時，他們為何要出售？」

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