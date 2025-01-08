AI最重要軍火庫 台積股價頻創天價

台積電昨盤中股價衝達1160元新天價，市值破台幣30兆元新高，終場雖收斂至1130元作收，也創收盤新高價。（中央社）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美國消費性電子展（CES）盛大開展，聚焦人工智慧（AI）等創新產品領域，台積電是輝達、超微等AI晶片供應商，幾乎全球AI晶片都下單台積電的先進製程投產，今年營運前景看好，帶動昨盤中股價衝達一一六○元新天價，市值破台幣三十兆元新高，終場雖收斂至一一三○元作收，也創收盤新高價。

輝達執行長黃仁勳昨主題演講喊出實體AI應用已來到，並看好機器人、自駕車與視覺AI等領域；台積電董事長暨總裁魏哲家也多次公開表示，「AI需求是真的（AI is Real）」，包括台積電也使用AI提高生產效率，預期需求才剛開始，將會持續多年。

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包括輝達、蘋果、超微與雲端服務供應商（CSP）微軟等，都自行開發AI晶片，而幾乎所有AI晶片都投產台積電先進製程，帶動台積電二○二四年營收與獲利逐季走高，全年料年增近三成，獲利創歷史新高可期，法人預估今年營運展望將持續高成長。

台積電預估相關AI應用貢獻去年營收達十五％，今年貢獻度將更高；因應客戶對AI相關的需求強勁，台積電持續擴增先進製程與先進封裝產能，繼去年資本支出逾三百億美元（近一兆台幣），外資法人預估今年將達三八○億美元、甚至上看四百億美元。

台積電預計十六日召開法說會，公布去年第四季財報與展望今年營運；加上CES開展、美股大漲，台積電ADR連日大漲，激勵台積電連續兩個交易日飆新天價，前天才以一一二五元創新高價、外資大買二．九四萬張，昨一一三○元作收續創收盤新高價，市值攀高達二十九．三兆元。

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