人老、屋老 北市陷雙老螺旋

台北市「雙老」持續惡化。（資料照）

〔記者徐義平／台北報導〕我國首都台北市「雙老」持續惡化。根據內政部最新統計，到二○二四年六月底，北市十二個行政區有十一個已提前邁入「超高齡社會」，每五人就有一位是逾六十五歲的老年人口；且北市屋齡三十年以上老屋占比近七十三％，約每一．三七宅就有一宅是九二一大地震前興建，老人、老屋比重持續擴大。

2024年第二季台北市房屋稅籍住宅屋齡分布

根據內政部最新發布統計通報，全國計有三六八個鄉鎮市區，其中一九一個戶內六十五歲以上的老年人口占比大於二十％，也就是說有五十一．九％、過半數鄉鎮市區已進入「超高齡社會」。

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屋齡40年 仍有買家願意接手

房產業者指出，北市逾九成行政區都已進入超高齡現象，加上老屋問題持續加劇，屋齡四十年以上占比逾五成，即北市逾半住宅的屋齡在九二一大地震發生前十年就已存在，五十年以上的老屋也逾十八％，每五．五宅就有一宅是年過半百的超高齡宅。

房市專家何世昌指出，北市已邁入人口超高齡化、老屋普遍化的「雙老」城市，在高房價環境下，低總價、使用坪數較實在的老屋受到部分購屋族青睞，除了自住還可等都更，使得屋齡四、五十年且缺乏維護的老公寓，仍有購屋者願意接手。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，北市因發展時間早，住宅屋齡較為老舊，不少是在九二一地震前就蓋好的房屋，但不代表這些房屋就很危險，只是九二一大地震後的住宅耐震規範要求更高、更嚴格。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛提醒，北市陷入人老屋老的雙老螺旋，隨著老屋價值減損與老人財務負擔能力衰退，要平衡生活品質及財務支出，需靠外力協助，否則未來社會風險將加劇，建議得搭配周邊政策、資源、工具等整合，與加速租屋市場及社宅制度化改革，才能解決雙老的市場失靈難題。

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