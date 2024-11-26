盤勢分析》MSCI權重調整 台股漲幅收斂

適逢MSCI權重調整生效，台積電、聯發科成為壓盤重心，加上航運股疲弱，台股昨漲幅大幅收斂。（資料照）

在美股續強帶動下，台股昨日早盤積極強攻，緯創（3231）率領AI概念股走揚，BBU（備援電池模組）、光通訊概念股交投熱絡，加權指數一度上漲逾260點，但適逢MSCI權重調整生效，台積電（2330）、聯發科（2454）成為壓盤重心，加上航運股疲弱，台股漲幅大幅收斂，加權指數終場小漲44.05點，收在當日最低點22948.37點，月線與23000點大關得而復失，成交量放大至4831億元。

三大法人昨合計買超逾153億元，其中外資買超52.1億元、投信買超61億元、自營商買超39.9億元；外資台指期淨空單又大增8141口，累積外資期貨淨空單逾4.63萬口。

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群益期貨指出，台股早盤開高站上23000點後，盤中便一路拉回整理，終場小漲作收，昨日因MSCI調整台股權重而放量，目前台股多空在23000點附近拉鋸震盪，短線仍以保守格局看待。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈指出，從技術面來看，加權指數再度挑戰月線，但收盤仍未能站穩，不過目前5日均線、KD及RSI開始向上轉折，技術面有走強態勢，且成交量能開始放大，預估本週指數有望呈現震盪上揚格局。（記者卓怡君）

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