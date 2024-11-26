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AI應用增溫 零壹、虎門Q4營收登高

2024/11/26 05:30

零壹業務以軟體代理為主，受惠產業客戶IT建置需求向上，今年營運表現不俗；圖為董事長林嘉勲。（資料照）零壹業務以軟體代理為主，受惠產業客戶IT建置需求向上，今年營運表現不俗；圖為董事長林嘉勲。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕展望AI供應鏈營運向上，協助製造業等產業IT基礎建設的軟體廠營運也有望跟著提升，軟體代理商零壹（3029）、系統整合服務商虎門科技（6791）等廠商第四季營運看升；且因產業的資安、雲服務、研發需求也隨AI熱而增溫，軟體廠多元布局也可望逐步開花結果，昨零壹、虎門股價雙雙攻上漲停。

資安、雲服務 軟體廠多元布局

AI商機對台灣製造業的挹注較為顯著，不過產業界、研調機構都預期企業在AI解決方案的支出將會持續提升，至2032年，生成式AI的支出將占整體IT硬體、軟體服務支出的10%至12%，相較今年明顯提升，資安需求也會增溫，有利於在資安布局極廣的零壹、以及著墨AI服務的宏碁資訊（6811）等廠商。

零壹業務以軟體代理為主，受惠產業客戶IT建置需求向上，今年營運表現不俗，前10月累計營收150億元、年增26%，創歷年同期新高，前3季獲利也寫同期新高。該公司表示，今年製造、金融業需求皆見提升，AI與相應的資安應用仍將扮演營運發展重點與未來成長動能。

虎門則以CAE（計算機輔助系統）為營運核心，主攻製造業客戶的研發、製程升級所需的模擬分析，該公司指出，AI應用帶動CAE解決方案需求加速提升，尤其近期半導體、伺服器、車用等領域客戶持續投入，第四季又是採購驗收旺季，營收將登全年高峰。

此外，研調機構集邦（TrendForce）指出，企業發展生成式AI等應用時須加強資安防禦，且因AI也遭駭客用於強化網路釣魚等攻擊手段，台系軟體與資訊服務廠商含零壹、精誠（6214）、安碁資訊（6690）多有布局資安領域，業績皆可望持續走升。

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