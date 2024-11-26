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長榮航：票價沒下行空間 明年客貨運都很好

2024/11/26 05:30

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航（2618）昨日召開法說會，長榮航總經理孫嘉明表示，因運能增加，今年1至10月各航線平均票價較去年同期下滑4%~5%，但因通膨、人力短缺等因素，除季節性調整票價外，票價沒有下行空間；貨運方面，在電商、AI相關產品需求暢旺下，看好明年貨運價格。整體而言，明年客貨運展望都「很好」。

明年11月開航達拉斯

值得注意的是，外交部部長林佳龍率團訪問波蘭，日前在華沙與波蘭商界交流時宣布，為加深兩國經貿關係，台灣長榮航空與波蘭將共掛航班。孫嘉明昨進一步說明，將與波蘭航空共用班號經營，預估會在明年上半年執行，但細節還在洽談；此外，明年11月也將新增美國第九個航點—達拉斯。

針對川普當選對航空業的影響，孫嘉明說，若製造業回流美國，美國出口也會增加，事實上，東南亞客貨運需求成長，已是現在進行式，主要是美中貿易戰後，許多台商都在東南亞設廠，「今年願意出高價買艙位的客戶，許多都來自泰國、越南、菲律賓、馬來西亞等」，近期也有不少台商在墨西哥設廠，預估會有部分零件是從亞洲出貨到墨西哥，長榮航明年新增達拉斯航點，加上既有的休士頓航點，將可在德州做跨境運送；而在客運方面，東南亞轉機到北美的客運需求強勁，即使有競爭對手加入，長榮航在這塊市場還是會持續成長。

孫嘉明表示，今年前10月票價中，較去年同期衰退較多的是港澳線，而平均整體衰退約4%~5%，不過，較疫情前票價上漲30%的都是歐洲線，且歐洲線前10月票價還較去年同期上漲1%。

貨運方面，孫嘉明說，因電商貨量多，且高科技產品也持續出貨，看好呈上行趨勢，而今年前10月貨運承載率略有下滑，主要是烏俄、中東戰事拉長飛行時數，「否則還可以成長更多」。

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