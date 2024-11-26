10月工業生產指數連8紅 積體電路創新高

積體電路業因12吋晶圓增產，10月生產指數創歷史新高。（歐新社資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部昨公布十月工業生產指數一○○．六、年增八．八五％，製造業生產指數一○○．五一、年增九．三二％，均為連續八個月成長；其中電子零組件業中的積體電路業因十二吋晶圓增產，指數創歷史新高。經濟部表示，全年製造業生產指數可望維持雙位數成長。

資訊電子產業方面，受惠於高效能運算及AI（人工智慧）應用需求強勁擴張，電子零組件業指數一一二．○三，創歷年單月新高，年增十六．四七％。

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經濟部統計處副處長黃偉傑說明，電子零組件業「一好一壞」，好的是積體電路業暢旺，指數一二五．六四創歷年單月新高，年增十九．七八％；壞的是面板及其組件業指數僅五十．九五、年減六．八％。

電腦電子產品及光學製品業因半導體投資動能續增，帶動檢測設備、自動測試設備需求，但適逢伺服器新舊產品轉換期，又因去年高基期，抵銷部分增幅，年增四．三五％，指數創歷年同月新高。

黃偉傑表示，十一、十二月都是伺服器新品轉換期，AI伺服器通用型產能雖增長，但高階伺服器動能趨緩，預計最快十二月底至明年第一季新品上市後，動能可望恢復。

傳產方面，除機械設備業受惠半導體業擴廠投資動能強勁、年增十一．○六％外，基本金屬業、化學材料及肥料業和汽車及其零件業持續衰退，分別年減三．五二％、五．○一％、十二．五九％。

經濟部預估，在伺服器高基期與新舊品交替期等因素影響下，十一月製造業生產指數增幅可能受到壓縮，但全年製造業生產指數可望維持雙位數成長。

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