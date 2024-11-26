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川普財長人選緩解疑慮 亞洲股債跟進齊漲

2024/11/26 05:30

美國總統當選人川普提名知名避險基金經理人貝森特擔任財政部長，為美國經濟與金融市場的穩定性注入一劑強心針，昨全球主要股債市上揚。（美聯社資料照）美國總統當選人川普提名知名避險基金經理人貝森特擔任財政部長，為美國經濟與金融市場的穩定性注入一劑強心針，昨全球主要股債市上揚。（美聯社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統當選人川普提名知名避險基金經理人貝森特擔任財政部長，為美國經濟與金融市場的穩定性注入一劑強心針，昨全球主要股債市上揚。分析師認為，由於貝森特對關稅的溫和立場，使市場對於川普保護主義政策的疑慮獲得緩解，而中國也有更多空間，與美國就雙方的貿易緊張進行談判。

美股昨期貨盤至少漲○．五％，德、英、法等歐洲主要股市盤中漲○．二％至○．四％。亞股日經二二五指數與韓國綜合股價指數皆收漲一．三％，澳洲標普二百收漲○．三％。

與此同時，美國十年期公債值利率下跌○．○八％至四．三二％，美元指數下滑○．六％，為兩週來最大單日跌幅。現貨黃金跌一．八％，每英兩報二六六六美元，西德州中級原油也跌○．八％，每桶報七十．六四美元。

貝森特獲提名後受訪表示，他的政策重點將是兌現川普的各項減稅承諾，將其第一任期的減稅措施永久化，以及取消對小費、社會安全福利費與加班費課稅。他強調，將專注實施關稅、削減支出以及維持美元做為儲備貨幣的地位。

貝森特支持漸進實施貿易限制，以及針對川普的關稅措施規模進行談判。他表示，考慮將關稅做為一種談判工具，「關稅這把槍將永遠上膛、擺在談判桌上，但會很少扣動板機」。

XTB研究主管布魯克斯指出：「貝森特被視為是川普最極端經濟觀點的解藥。」摩根大通資產管理公司全球市場策略師朱文斯也說，顯然掌管財政部的或許是漸進派人士，「某種程度而言，美國的例外主義將在經濟與金融市場方面繼續存在」。

中國商務部顧問、北京對外經濟貿易大學教授鞏炯指出，「這對北京是件好消息；華爾街必須在川普政府內占有一席之地，而他獲得最重要的席位」。

歐布萊特石橋集團合夥人策利科說，貝森特的任命，對尋求繼續就美中雙邊與全球議題持續對話的中國政府而言，是一項好兆頭，「任命貝森特為與中國政府潛在對話者之一，應給雙方留下了空間，但我不是說，一切會一帆風順」。

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