美擬砍英特爾補助 降至低於80億美元

拜登政府透過「晶片法案」補助晶片大廠英特爾金額，擬由八十五億美元降至不到八十億美元。（路透資料照）

已獲軍方生產晶片、價值約30億美元合約

〔編譯盧永山／綜合報導〕《紐約時報》報導，知情人士透露，拜登政府透過「晶片法案」向晶片大廠英特爾（Intel）初步撥款的補助，擬由八十五億美元降至不到八十億美元，華府是在英特爾面臨投資延後且業務陷入廣泛困境下做出這項決定。

英特爾是「晶片法案」的最大受益者，但補助金額預計將從今年稍早公布的八十五億美元降至不到八十億美元。知情人士指出，補助條件的改變，是因英特爾已獲得為美國軍方生產晶片、價值約三十億美元的合約。

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延後投資計畫 補助規模遭削減

拜登政府是在英特爾延後部分俄亥俄州晶片廠投資計畫後，決定削減補助規模，該公司如今預計二○三○年前完成建廠計畫，而非原本計畫的二○二五年。英特爾在公布成立五十六年來最大的單季虧損之後，一直面臨降低成本的壓力。

拜登政府的決定也考量英特爾的技術路線圖和客戶需求。英特爾一直努力改善技術能力，以趕上台積電等競爭對手，卻很難說服客戶其產品技術能媲美台積電。

英特爾的困境，對計畫加速國內晶片生產的拜登政府是一大打擊。今年三月，拜登總統親自來到亞利桑那州，宣布英特爾獲得數十億美元的補助，並說該公司的建廠投資將改變半導體產業。

英特爾除了獲得直接補助，拜登政府還為其投資新晶片廠提供最高一一○億美元的聯邦貸款以及二十五％的租稅減免。英特爾也獲得價值三十億美元的美國政府合約，將為軍方生產晶片。知情人士表示，正因這筆合約的規模較大，才讓美國商務部決定削減對英特爾的補助。

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）在「晶片法案」通過前，曾會見一百多名國會議員，並受邀出席拜登的國情咨文演說。但此後，英特爾的業務就陷入困境，最近一季的營收下降六％，公司被迫裁員一．五萬人以節省成本。英特爾市值已從二○○○年的約五千億美元高點降至一○六○億美元。

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