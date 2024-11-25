〈財經週報-財經焦點〉櫃買中心攜手安侯建業 馬國吉隆坡招商來台掛牌

櫃買中心簡立忠董事長（中）、馬來西亞台商聯合總會林凱民總會長(左三）、馬來西亞留台校友會聯合總會彭慶和總會長（左二）、安侯建業聯合會計師事務所施威銘執行長（右三）及Cheng & Co Group蔡復和總裁（右二）於會場合影留念。（櫃買中心提供）

記者高嘉和／台北報導

櫃買中心配合新南向政策，持續推動東南亞企業來台掛牌，自2023年起，已陸續前往與台灣經貿關係往來密切的馬來西亞、泰國及越南等地。櫃買中心與安侯建業會計師事務所合作，再次前往馬來西亞拜訪當地華商企業，11月21日於吉隆坡舉辦「2024優質企業前進台灣資本市場說明會暨晚宴」，總計有超過60位當地企業之高階主管熱烈參與，此行亦赴檳城拜訪檳城州立法議會議長劉子健及當地企業，相互交流檳城產業及企業發展情形。

櫃買中心表示，為持續吸引東南亞企業連結臺灣資本市場，櫃買中心本次造訪多家馬來西亞當地華商企業，產業涵蓋物流、汽車零配件、家具批發及塑膠射出成型等，並藉由舉辦說明會，讓更多東南亞企業認識櫃買市場之特色及優勢，瞭解來台上櫃掛牌對企業之助益。

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櫃買中心董事長簡立忠晚宴致詞時表示，櫃買中心一直以來以熱忱的服務態度及豐富的經驗扶植中小企業進入資本市場，獲得「扶植中小企業最有經驗交易所」的美譽，截至2024年10月底止，主板有831家掛牌公司，其中外國企業有28家，主要營運地在東南亞的外國企業有10家，其中馬來西亞就有5家，顯示馬來西亞來台掛牌已有許多成功經驗，期望未來能有更多馬來西亞企業可藉由台灣資本市場平台，籌措充裕資金進行產業轉型升級，加速拓展營運規模並達成強化公司經營體質的目標。

他也強調，相較於亞洲其他鄰近證券市場，櫃買中心具有合理本益比、高週轉率及再募資（SPO）市場接受度高等特色，其中股票成交值週轉率在世界交易所聯合會（WFE）會員國中名列前矛，是屬於交易相當熱絡之股票市場，臺灣資本市場可協助馬來西亞的中小企業在籌資或資金運用上獲得更多元的規劃與選擇，提供企業進入資本市場籌募資金的最佳管道。

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