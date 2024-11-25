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〈財經週報-熱門族群〉貨櫃三雄題材多 股價有撐

2024/11/25 05:30

貨櫃三雄題材多，股價下跌有撐，追高風險也高。（資料照）貨櫃三雄題材多，股價下跌有撐，追高風險也高。（資料照）

記者王憶紅／專題報導

貨櫃三雄上週五在電子股大漲、資金受到排擠下，股價全數走跌。不過，就單週表現，三雄還是呈現上漲，長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）週漲幅分別為3.74%、7.34%、3.43%。其中長榮上週盤中更是一度衝高到241.5元，創下歷史新天價。

法人認為，在明年1月前，貨櫃三雄題材多，包括獲利好，明年高配息可期、歐洲線運價進入議約期，航商紛紛喊漲、美東碼頭勞資合約在明年1月15日到期、罷工疑慮再起，以及川普就任美國總統後，是否引發拉貨潮等，因此貨櫃三雄股價下跌有撐。不過，由於變數仍多，追高風險也高。

長榮前三季每股稅後盈餘（EPS）達50.68元，陽明、萬海也分別有14.79元、12.34元，法人表示，以EPS來看，貨櫃三雄明年股利值得期待，可望受到投資人，以及更多高股息ETF青睞。

法人指出，歐洲線合約價明年一月啟動，近期進入議約階段，航商為拉高合約價，近期紛紛喊漲運價，其中，遠東到歐洲現貨價格本週每FEU（40呎櫃）約4,100-4,200美元，12月中旬前則預估到6,000美元，但合約價最後漲幅多少，仍待觀察。

而上週五公布的最新上海出口集裝箱運價指數（SCFI）為2,160.08點，下跌91.82點，週跌幅4.07%，且是連2跌，四大主要航線都下跌，其中，遠東到美西線跌幅8.61%最高，遠東到美東線每FEU則是跌破5,000美元，歐洲線週跌幅為1.23%。

川普高關稅政策 恐推升運價上漲

另外，美東碼頭勞資合約展延到明年1月15日談判，若美東勞資雙方對碼頭自動化議題持續堅持，則碼頭工人罷工將再起，進而推動運價走高；至於川普就任美國總統後，是否執行高關稅政策也攸關貨櫃運價走勢，若對中國祭出選前喊出的60%，則恐引發拉貨潮，將更推升運價上漲，但由於上述題材多有變數，後續應密切觀察。

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