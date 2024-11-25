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〈財經週報-國際市場展望〉輝達財報重磅來襲 驅散川普效應陰霾

2024/11/25 05:30

輝達第三季營收成長94%，優於市場預期。（歐新社）輝達第三季營收成長94%，優於市場預期。（歐新社）

■楊士醇

本週市場情緒在政治與科技兩股力量的拉扯下劇烈震盪。儘管川普勝選為美國政經前景增添變數，但輝達的財報和展望釋放積極信號為市場注入強心針，證明AI產業的強勁增長勢頭能够抵消川普新政带来的不確定性，強勁需求可望帶動相關類股表現。

輝達財報點燃AI成長引擎

輝達於週三（20日）盤後公布2025財年第三季財報，成為本週市場焦點。第三季營收達350.8億美元，較去年同期大幅成長94%，優於市場預期的331.6億美元；調整後每股盈餘為0.81美元，同樣高於分析師預估的0.75美元。其中，數據中心業務收入更達308億美元，年增112%，成為公司主要成長動能，更證明AI產業正處於高速增長軌道。

儘管新一代Blackwell系列晶片受供應鏈限制影響出貨，但市場對其需求依然強勁。預計明年第一季Blackwell系列營收貢獻將超越Hopper系列，形成營收黃金交叉，為輝達未來業績增長提供強勁動能。

全球市場步入新轉折點 川普新政的三重挑戰

儘管科技板塊表現強勢，但川普勝選仍刺激市場的神經，觀察上週市場表現，顯示市場正重新評估風險。

首先，通脹風險再度升高。2023年10月美國CPI年增率達2.58%，顯示通脹壓力揮之不去。市場對長期利率的憂慮加劇，導致10年期美國國債利率突破4.5%，降息預期隨之減弱。值得關注的是，川普新政若推動大規模減稅和擴大財政支出，可能進一步擴大財政赤字，引發新一輪通脹壓力。這不僅會影響美債市場表現，更可能迫使聯準會維持緊縮立場，延後降息時程，為金融市場帶來新的不確定性。

其次為地緣政治風險升溫。川普的貿易保護主義立場可能加劇全球貿易緊張局勢，衝擊全球供應鏈並推升通膨。美國經濟受科技板塊帶動維持強勁，但歐洲和新興市場，特別是受貿易政策影響的產業，面臨較大壓力。

後市展望：科技仍將引領未來

短期來看，市場情緒仍將受到川普政策不確定性的影響。但長期而言，科技創新和產業升級的趨勢不會改變，AI產業的蓬勃發展將持續為相關企業帶來巨大的增長空間。

展望2025年，隨著新舊產品交替效應逐步顯現，加上AI應用場景持續擴張，輝達在產品技術和市場份額方面有望繼續保持領先優勢。AI模型在訓練、調整及實際運用等各階段的需求持續強勁，加上機器學習、IT工作流程及雲端遷移等因素，將支撐數據中心未來數年的成長動能。

這種基於產業基本面的增長動能，將有效對沖政策面帶來的不確定性，幫助科技板塊走出陰霾。在AI革命持續深化的大背景下，科技創新終將成為推動市場突圍的關鍵力量。

（作者為中國信託科技趨勢多重資產基金經理人）

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