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〈財經週報-台股操作策略〉高關稅引發拉貨潮 貨櫃航運題材多

2024/11/25 05:30

貨櫃航運股價、營收與EPS貨櫃航運股價、營收與EPS

記者王憶紅／專題報導

貨櫃三雄第三季季報繳出亮眼成績單，在投信買盤支撐下，股價下檔有撐。（資料照）貨櫃三雄第三季季報繳出亮眼成績單，在投信買盤支撐下，股價下檔有撐。（資料照）

貨櫃航運股第三季季報繳出亮眼成績單，可望入列高股息ETF成分股，再加上明年農曆年節前可望有一波拉貨小高峰、美東碼頭工人是否再罷工將在明年1月15日揭曉等利多消息加持下，股價穩步走堅。市場人士認為，貨櫃航運題材多，但追高風險也高。

至於川普當選美國總統後，高關稅引發的拉貨潮，一直備受市場期待。但截至目前，攬貨業者坦言，並未看到提前拉貨潮，後續還須觀察。

投信買盤加持 貨櫃三雄股價下檔有撐

台股ETF年底換股潮啟動，長榮（2603）前三季每股稅後盈餘達50.68元，陽明（2609）、萬海（2615）也分別有14.79元、12.34元，而三家公司10月營收也都較去年同期成長。市場人士認為，貨櫃航運股第四季因運價走跌，獲利雖然不如第三季，但也不看淡，全年獲利仍有相當水準，在明年股利值得期待下，貨櫃三雄不僅仍在多檔高股息ETF名單中，也可望受到更多ETF青睞，在投信買盤支撐下，股價下檔有撐。

除獲利表現外，明年農曆年在1月底，預期11月底後可望有一波農曆年節的拉貨小高峰，挹注貨櫃航運營收表現，而歐洲線合約價明年一月啟動，近期進入議約期，航商為拉高合約價，紛紛喊漲運價，至於最後漲幅多少，仍待觀察，但可以確定的是，受惠今年運價較去年明顯上漲帶動，明年包括歐洲線、美國線的合約價，一定比今年高。

美東碼頭勞資合約談判展延到明年1月15日，市場人士表示，若美東碼頭勞資雙方對碼頭自動化議題持續堅持己見，在罷工疑慮下，預期客戶在12月中旬後就會把運往美東的貨物轉運到美西，因此遠東到美西運價可以獲得支撐。若美東碼頭罷工再起，且已進入中國農曆年節假下，罷工影響性將會在年後發酵，不排除年後在運價走高下，挹注航商第一季營運表現。

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