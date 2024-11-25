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〈財經週報-台股操作策略〉先進製程赴美時程 恐被迫加快

2024/11/25 05:30

日月光今年在先進封測業績將可超過5億美元。（資料照）日月光今年在先進封測業績將可超過5億美元。（資料照）

記者洪友芳／專題報導

半導體股價、營收與EPS半導體股價、營收與EPS

美國總統大選落幕，干擾半導體業的地緣政治變數暫時解除，產業回到營運基本面，技術上能吃到AI訂單商機的公司，第四季將持續成長，否則，就進入季節性調整。

美66億美元補助款到位 3座廠興建時程不變

美國總統大選前，市場擔心川普當選後恐收回美國政府對台積電（2330）的補助承諾，但美國商務部日前已批准補助款66億美元，原計畫建3座廠時程與製程技術也不變，但未來是否生變，則有待觀察。此外，「川普2.0」來臨，提高關稅的不確定性、美國廠毛利率是否降低等疑慮。外資認為，台積電應該都可將成本轉嫁給客戶，但先進晶圓及封測製程赴美落腳時程恐被迫加快。

受惠於智慧型手機和AI相關應用對3奈米、5奈米等先進製程的強勁需求，台積電第四季營運預期將續創新高，營收估將季增12.76%，毛利率將達57%-59%，營業利益率為46.5%-48.5%，營收與獲利將續創新高可期，全年營收上修以美元計約年增近30%。

封測龍頭廠日月光投控（3711）也因AI驅動先進封裝CoWoS需求強勁，與台積電密切合作CoWoS相關製程，日月光今年在先進封測業績將可超過5億美元（約新台幣160億元），較今年中預計的目標2.5億美元倍增。但今年第四季旺季效應不如往年，僅先進封測需求續強。

與AI相關的測試、檢測分析、探針卡、先進封裝設備與先進製程材料供應廠商，預計第四季將呈現淡季不淡，營收持平或維持成長走勢，對市場需求保持審慎樂觀看法。

與一般消費性市場連動性高的半導體公司，則受限終端市場需求仍疲軟，第四季營運將下滑，尤其與市場競爭壓力較高的成熟製程晶圓代工、記憶體族群營運皆走淡，其中記憶體廠旺宏（2337）已預估第四季營運不會太好。

聯電（ 2303 ）、世界先進（5347）、力積電（6770）第四季產能利用率將下滑，毛利率也恐受影響，聯電預期出貨量與平均銷售價格（ASP）與上季持平；世界先進因季節性需求減緩及供應鏈庫存調整，預估晶圓出貨量將季減10%至12%。

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