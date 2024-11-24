APEC場邊觀察》拜登給台灣的畢業禮物

儘管美國總統拜登即將卸任，但此次拜林會仍有其象徵性突破，是拜登執政以來，首次和我國APEC領袖代表會談並釋出合照。（APEC台灣代表團提供）

特派記者徐子苓／特稿

美國準總統川普日前在大選中勝出後，引發台灣輿論擔憂，美國政權交接過渡期，北京可能升高對台施壓，以測試美方底線。而近日美國現任總統拜登分別與我國APEC領袖代表林信義、中國國家主席習近平會晤，釋放出即便在政權交替之際，美方仍會堅定挺台、中國勿輕舉妄動的訊息。

拜登、習近平近年都會藉著APEC場邊舉行雙邊會談，今年拜習會敲定的時間較晚，在秘魯APEC登場之前，國內有國際關係學者分析，不排除拜登會因已無連任包袱而與林信義會談；但因拜習會尚未成行，也有可能拜登為了避免激怒中國，而擱置與我方的會面，或即便會面也低調行事。

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而實際上發生的是，拜登不但與林信義在場邊晤談，還罕見默許我方發布兩人的合照。APEC是難得可以看到各國元首齊聚一堂的外交場合，小至會議桌上的互動、大至雙邊會談所釋出的新聞稿，都能成為媒體焦點。

仔細推敲拜林會的時間點，也透露出一些訊息。秘魯時間十三日，美國官員以不具名的方式宣布拜習會的時間、主題，意即這時拜習會才確定成行；十五日中午拜登與林信義在APEC場邊晤談；十六日下午拜習會登場。也就是說，當拜習會敲定後，拜登過不久立刻和林信義會面，且時間上更在拜習會之前，他對台灣的支持不言而喻。

根據林信義自述，台灣APEC代表團在行前就已和拜登預約會面，峰會期間兩人甚至晤談兩、三次，過程中拜登十分親切，當林信義邀請他訪台時，拜登還回應「I will（我會的）」。對比拜習會時，拜登當面向習近平呼籲，停止在台灣周邊進行破壞穩定的軍事行動，再加上白宮在會後釋出的新聞稿，雙方關切了毒品防制、人工智慧、烏俄戰爭等，但有關台灣的文字就超過一成以上，顯示台海議題已躍居美方重點。

儘管拜登即將卸任，但此次拜林會仍有其象徵性突破，是拜登執政以來，首次和我國APEC領袖代表會談並釋出合照。中國在APEC期間蠻橫打壓台灣，甚至強行斷電我國在秘魯設置的廣告看板，但仍抵擋不了台灣在國際上日漸升高的知名度和支持度。正如APEC企業代表觀察，「台灣」這個詞以前在會議上很少被提到，就像禁語一樣，但現在各成員都能自在稱呼台灣。

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