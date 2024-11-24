洪申翰接勞長 綠：貼近民意 藍︰用人唯親

民進黨立委洪申翰將接任勞動部長，在野立委質疑，洪早知勞動部霸凌案卻毫無作為；民進黨立委則指出，洪申翰出身基層，未來是最貼近民意跟土地的勞動部長。（資料照）

〔記者陳政宇、劉宛琳、李文馨、施曉光／台北報導〕民進黨立委洪申翰將接任勞動部長，不分區立委遺缺由民進黨政策會執行長王義川遞補。在野立委質疑，洪早知勞動部霸凌案卻毫無作為，且無勞工專業及行政經驗，顯示賴政府用人唯親；民進黨立委則指出，洪申翰質詢不炒短線、關切長期永續制度，出身基層，從社運戰將到優質立委，未來是最貼近民意跟土地的勞動部長。

王鴻薇：若洪早知霸凌案 為何不抓鬼

國民黨團首席副書記長王鴻薇說，若洪申翰早知這些霸凌案這些鬼故事，為什麼不抓鬼呢？立委有一些權限，難道一定要自己去當勞動部長才能處理這些鬼故事？洪跌破一堆人的眼鏡，根本不是勞工專業背景，更沒有任何行政經驗，該人事命令和交通部長陳世凱如出一轍，再度顯示賴總統用人唯親。

請繼續往下閱讀...

擔任國民黨文傳會主委的立委李彥秀也諷刺民進黨「真的沒人了」，質疑洪申翰的專長是氣候環境，卻被抓去勞動部救火，「既不適才，也不適所」。

賴瑞隆：洪專業強 盼讓勞部立即回穩

對此，民進黨團幹事長吳思瑤指出，洪申翰出身基層，從社運戰將到優質立委，未來是最貼近民意跟土地的勞動部長。在野黨若有好好問政，可觀察到洪的專業與能力是跨委員會，每次質詢都鏗鏘有力、不炒短線，關切長期永續的制度建立，呼籲在野黨勿因過去朝野攻防，就貼上不公平標籤。

民進黨立委賴瑞隆說，洪申翰關注勞工、環境、弱勢議題，政治敏感度和危機處理能力相當強，是優秀而專業的中生代，這時間點必須優先處理霸凌問題，以其專業能力應可很快上手，盼能讓勞動部立即回穩。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法