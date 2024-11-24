卓榮泰：交付洪申翰健全友善職場3任務

勞動部長何佩珊因公務員霸凌案請辭獲准，將由民進黨立委洪申翰接任。行政院長卓榮泰已交代洪三項任務，包括穩定勞動部內部同仁的工作情緒、健全友善合理職場、提出符合產業與人民的勞工政策。（記者劉禹慶攝）

明上任勞動部長 洪申翰：重拾社會信任 全力以赴

〔記者鍾麗華、李文馨、劉禹慶／綜合報導〕勞動部長何佩珊因公務員霸凌案請辭獲准，將由民進黨立委洪申翰接任，將於二十五日交接。行政院長卓榮泰已交代洪三項任務，包括穩定勞動部內部同仁的工作情緒、健全友善合理職場、提出符合產業與人民的勞工政策；洪申翰表示，必須重拾社會對全國勞動主管機關的信任，更需重新凝聚部內同仁低落的士氣，會全力以赴。

卓揆赴澎湖巡視 向國人道歉

卓榮泰昨赴自來水公司澎湖烏崁海淡廠巡視，面對媒體就先向國人道歉，「首先為帶給國人困擾，發生在政府內部勞動部員工不幸的事情，表達個人及團隊的遺憾與不捨」；他說，前一天何佩珊部長到行政院，表達負起責任請辭，可讓勞動部整個行政團隊展現負責態度且深刻檢討，因此迅速簽准辭職。

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卓：洪申翰與勞團關係良好

卓榮泰說，經過一日思考，立即約見立委洪申翰，外界對於洪委員的看法，是年輕、熱情、專業及認真的立委，而在他的眼中，由不同的角度及內部觀察，洪是快速學習成長，在各方面表現穩定，同時能在理想與務實間，採取最有利國家發展的方向，雖然他的專業重點在環保，但他長期對於公共議題及公民團體接觸，都非常融洽，許多勞工朋友都非常支持，並與勞工團體關係良好。

卓榮泰表示，兩人深談且討論勞工政策的想法，洪最後表達願意這時候出任勞動部長，除了表達感謝與肯定之意，同時未來在勞動議題上，也給予新勞動部長三個責任，先是穩定勞動部員工情緒，並健全友善合理職場環境，同時針對國家發展與人民需求提出完整勞工政策。

洪：一起解決問題 克服難關

洪申翰坦言，他心裡明白，這份邀請的背後是沈重的期待，因為於內、於外，這個當下都是勞動部非常艱困的時刻；除了必須重拾社會對勞動部作為全國勞動主管機關的信任，更需要重新凝聚部內同仁這段時間低落的士氣，這是一體兩面的事。

他說，自己很清楚這會是挑戰非常非常大、也不能失敗的任務，但既然接下了，他就會全力以赴。他只有兩天時間，從立委工作轉換身分，接下來就要用新的身分承擔必須作出改變的責任，「請不用對我說恭喜，我們需要的是一起解決問題，一起克服難關，一點一點往前走」。

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