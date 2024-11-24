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〈財經週報-生成式AI〉育才留才強化 打造職場新生態

2024/11/24 05:30

倘若主管在交代工作時，需要明確表達此舉用意何在，才能在AI時代強化留才、育才。（彭博）倘若主管在交代工作時，需要明確表達此舉用意何在，才能在AI時代強化留才、育才。（彭博）

記者方韋傑／專題報導

日新月異的科技持續增進生活方式的便利性，同時也改變了年輕學子的學習型態，有別於以往需要時間逐步拼湊出事件的全貌，現在的學生在手指舞動之間就能立即獲得答案，進而在就業之後，讓產業前輩們察覺他們身上有著截然不同的職場價值觀。

不少行業的主管皆有同感，目前踏入職場未滿10年的年輕人，較為傾向線性思維，缺點在於不善等待、較難以體察大局，優點則是反應速度快，在適當的指令驅動之下，能與業內資深前輩形成互補，帶動營運正向發展。

iKala執行長程世嘉透過多年來觀察公司內部的高等教育應屆畢業生，發現年輕員工希望自己的工作能夠立即獲取成果，或是反映問題之後能夠馬上得到處理，「這當然一方面也可以說是沒耐心的表現，但一方面也可以說他們具備高度的行動力」。

年輕人反應速度快 推動轉型重要力量

程世嘉也從新進員工身上看到，「他們應用一些AI新工具的時候，其實比我們職場老手更加靈活，個別企業乃至於整個社會，應該要從相關面向善用年輕人的能力」，尤其未來的AI應用只會更多，老鳥相對於菜鳥「太習慣以前的工作方式」，因此年輕人才是成為推動社會轉型的重要力量。

對於企業如何在AI時代強化留才、育才。程世嘉認為，當把工作交付給年輕人時，需要明確表達此舉用意何在，「對他們來說，重要的是目的感與意義感，進而才能被激發出企圖心」。

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