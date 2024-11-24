〈財經週報-生成式AI〉智慧科技運用 阻斷詐騙走著瞧

走著瞧攜手刑事警察局，透過增強手機防詐軟體功能，避免民眾陷入詐騙陷阱。（走著瞧提供）

記者方韋傑／專題報導

智慧科技顛覆各產業面貌，隨著AI技術日益成熟，不僅被用來加速工作流程，也被詐騙集團用來當作犯罪工具，引發資安、金融防詐新危機，刑事局、電信警察隊已攜手走著瞧（6902）散下天羅地網，準備放長線、釣大魚，要在生成式AI的時代「用魔法對抗魔法」。

警方攜手走著瞧 布天羅地網

走著瞧聯合全球反詐騙聯盟（GASA）調查，Facebook連續2年成為台灣民眾詐騙接觸率最高的社群平台，超過63%使用者遇過詐騙事件，而LINE作為台灣使用率最高的通訊軟體，有47.1%的用戶遇過詐騙。此外，分別各有約25%的民眾曾在Gmail、Instagram和蝦皮購物（Shopee）遭遇詐騙活動。

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此外，現在已有犯罪集團利用生成式AI大幅提升詐騙文本製作速度，並藉由AI機器人篩選目標受眾、自動化發送，部分影片內容甚至結合「深偽技術」（Deepfake），透過變臉或合成聲音冒充親友或名人進行詐騙，讓人防不勝防，多達4成民眾就曾經收過疑似由AI生成的詐騙訊息。

走著瞧執行長郭建甫觀察，台灣社會有多達46%的民眾認為社群平台應在詐騙事件中負責，35%民眾認為金融機構與政府單位也難辭其咎，更有4成的民眾怪罪於網路營運業者，讓企業在營運面上承受的壓力與日俱增。此現象代表台灣民眾對於平台與相關機構的詐騙防範抱持高度期待，若能進一步強化社會大眾的防騙意識、加強普及數位信任科技的普及，將成為對抗詐騙的重要關鍵。

郭建甫說，走著瞧與警政署運用Whoscall的免費「檢查連結」功能，已阻擋超過30萬個詐騙連結，也進一步導入AI檢查民眾上傳的社群廣告截圖，根據上頭的號碼或網址判斷安全性，同時分析圖片中的文本是否和既有詐騙模式相符、是否有相關歷史詐騙案例，綜合分析、歸類詐騙風險等級，並按照用戶反饋持續優化資料庫，增進AI判讀準確度。

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