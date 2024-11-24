〈財經週報-生成式AI〉軟體廠搶應用商機 雲端、資安業務成長

台灣AI平台的市場規模將從2023年的6,690萬美元，成長到2024年的8,390萬美元。（法新社）

記者歐宇祥／專題報導

儘管台股以AI硬體供應鏈引領風騷，不過對企業端而言，軟體導入且適用才是關鍵。目前各家軟體廠多強攻企業應用商機，宏碁資訊（6811）、零壹（3029）、精誠（6214）皆強化AI佈局，AI同時帶動資料治理、資安與上雲商機，有利於軟體廠多面向發展，安碁資訊（6690）等資安廠同樣受惠。

台灣AI平台市場規模 年成長率逾25%

根據IDC預估，2027年全球在AI解決方案的科技支出將增加到5千億美元以上；其中台灣AI平台的市場規模將從2023年的6,690萬美元，成長到2024年的8,390萬美元，年成長率達25.4%。

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宏碁資訊近期持續搶攻企業導入生成式AI的需求，協助企業導入、最佳化營運效率並進行AI資安防護等，關注「負責任的AI」議題，從資料治理、資安面開發「AI加速器平台」等產品；宏碁資訊總經理周幸蓉指出，公司整體營運維持審慎樂觀，因企業AI需求持續增強，將帶動雲端、資安、資料治理業務成長。

零壹主要業務為軟體代理與服務，旗下代理產品以資安為多，並也持續與人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）、國際軟體大廠合作代理AI產品，協助企業客戶導入AI，看好資安、AI帶動IT建置需求，是未來兩大成長動能；零壹前三季稅後淨利6.11億元，每股稅後盈餘（EPS）3.89元，已勝過去年全年。

至於系統整合大廠精誠前三季稅後淨利為15.75億元，每股稅後盈餘6.29元，也已經超過去年全年表現。精誠指出，將積極協助企業客戶導入AI，因AI同步帶動雲端、資安需求，金融、政府單位、半導體等客戶需求都同步提升，對第四季審慎樂觀。

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