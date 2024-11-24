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〈財經週報-生成式AI〉沒有AI就落伍！企業砸重金深耕新應用

2024/11/24 05:30

OpenAI在2022年發佈以來，引發企業圈展開投資熱潮。（美聯社）OpenAI在2022年發佈以來，引發企業圈展開投資熱潮。（美聯社）

記者方韋傑／專題報導

10月全球AI應用流量比重分布10月全球AI應用流量比重分布

全球產業正邁向人工智慧（AI）技術革新的浪尖階段，北美4大雲端服務供應商以及其他視AI為核心、擴大投資的企業，將有機會搶先取得新應用帶來的商機。在近年終端、雲端硬體規格升級的基礎上，從企業到消費市場，生成式AI軟體將全面改變品牌廠與大眾的互動模式，進而驅動各級產業鏈行銷策略的轉化。

全球前10大Chat類產品10月流量全球前10大Chat類產品10月流量

萬物皆聯網 各級產業鏈行銷策略轉變

儘管人工智慧從上個世紀中期以來，一直都在特定領域受到市場青睞，但大多數應用偏向專業層面，較不易連結消費者市場。隨著1990年網路技術興起，全球開始進入資訊爆炸階段，2000年進一步走入移動通信科技時代，2010年雲端科技掀起的資訊串流化浪潮，更替後續「萬物皆聯網」的黃金年代奠定基礎，產業也迎來數位轉型的開端。

時至今日，除了資通訊產品每年穩定創造產值，與其密不可分的軟體與服務更成為企業重要的營收來源，自從OpenAI在2022年發佈的GPT-3.5生成式人工智慧技術，開始仰賴數據樣本自主學習，並透過自然語言「像人對話」，引發企業圈展開投資熱潮，將既有產品與服務與之結合，進而強化功能與使用體驗，而強人工智慧（AGI）對比弱人工智慧（ANI），在應用上也更符合便利與迅速的科技演進方向。

人工智慧無所不在 大數據成投資重點項目

國際數據資訊（IDC）預估，2025年全球2,000強（G2000）企業會把超過4成的核心資訊領域支出，用在與人工智慧相關的營運計劃，推動產品與服務創新的比率可望年增雙位數百分比。從產業鏈來看，生成式人工智慧對於資訊業者的影響最為顯著，並將進一步向外輻射至各行各業，幾乎牽涉到未來每一種創新應用。到2027年，全球企業用於AI解決方案的支出將超過5,000億美元（約新台幣16兆元）。

儘管短期之內，由於人工智慧資料中心基礎設施資源相對稀缺，邊緣端的投入也尚處於早期階段，許多企業關於此方面的佈局速度在2025年之前都將受到限制。但從AI伺服器供應鏈、軟體資服乃至於新創企業皆有志一同地認為，相關市調數據足以說明，「現在沒有AI就落伍了！」為了造就「人工智慧無所不在」的世界，除了深化軟硬整合實力，用來培育模型的大數據也將成為投資重點項目。

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