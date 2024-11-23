防中俄海纜滲透 美FCC全票通過加嚴審查

美國通訊委員會（FCC）二十二日全員投票通過對海底電纜管理規則展開「重大、全面審查」，並進行更新，以解決全球逾四百條海底電纜引發的國安疑慮。（示意圖，法新社資料照）

黑名單外企將禁止取得登陸許可 也禁用對國安威脅企業海纜

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國聯邦通訊委員會（FCC）二十二日全員投票通過對海底電纜管理規則展開「重大、全面審查」，並進行更新，以解決全球逾四百條海底電纜引發的國安疑慮；這些電纜處理逾九十八％的國際網路流量，但由特定國家支持的攻擊卻日益增加。

上個月，美國八名參議員組成的跨黨派團體敦促總統拜登，「對全球海底電纜基礎設施的現有弱點，包括俄國與中國的破壞威脅」展開檢討；多年來，美國也對中國在處理網路流量上扮演的角色及可能的間諜活動表達疑慮。

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FCC主席羅森沃賽爾說，「隨著資料中心擴展、雲端運算崛起，以及對新大型語言模型頻寬需求的上升，這些設施將變得越來越重要」。

他提到，二○二三年台灣指控兩艘中國船隻切斷台灣連接馬祖群島的兩條海底電纜，以及葉門叛軍「青年運動」涉嫌切斷三條提供歐亞間網路服務電纜；「儘管這些事件的細節存在爭議，但明確的是，這些設施原本公開其位置是為了防止受損，現在卻成為攻擊目標」。

FCC上一次進行相關審查遠在二○○一年，自此與海底電纜有關的技術、經濟與安全環境出現巨大改變；羅森沃賽爾說，「長達四分之一世紀，對確保資訊流量安全至關重要的外國投資與互聯訊息卻未更新，這時間太長久了」。

FCC提議，基於國家安全考量，禁止被拒核發通信許可的外國企業取得海底電纜登陸許可；同時也禁止在海底電纜設施中，使用FCC名單上被認定對美國國安構成威脅的企業，包括華為、中興通訊、中國電信與中國移動的設備或服務。

FCC委員史塔克斯說，委員會正考慮是否禁止其他名單，例如商務部「綜合篩選清單」榜上有名的企業取得海底電纜執照；他說，「中國對其目的毫不掩飾，亦即控制市場，進而控制川流全球的數據」。

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