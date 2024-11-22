檢分案調查 謝宜容列他字案被告

北勞動部分署長謝宜容（前排中，資料照）

〔記者王定傳／新北報導〕勞動部勞動力發展署北分署卅九歲吳姓公務員日前疑遭霸凌輕生，行政院長卓榮泰為此致歉表示全案將移送檢調，詳細調查追究責任；新北地檢署昨已剪報分「他」字案，將北分署長謝宜容（見圖，資料照）列為被告調查，預計將傳喚謝女及相關公務員，全案將朝瀆職等罪嫌偵辦。

勞動部前天公布勞發署員工輕生案行政調查報告，不料未平息爭議，反更引爆眾怒，卓榮泰為此鞠躬道歉，總統賴清德也在臉書發文向發生憾事的員工家屬及受影響的公務員致歉。

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議員告發謝「過失致死」

法務部長鄭銘謙昨至立院備詢前受訪時表示，針對勞動部員工遭霸凌輕生案，新北檢已完成相驗，同時分「他」字案處理當中，相信檢方會妥適、縝密地調查並還原真相；法界人士指出，法律上並無霸凌致死這條罪名，以本案來看，應無毆打等行為，研判檢方將朝有無公然侮辱、恐嚇、強制等各行為調查。

此外，北市議員鍾小平昨也到北檢告發謝宜容涉過失致死，另告發勞動部長何佩珊、次長許傳盛、黃玲娜、參事吳雅惠等四人涉瀆職罪，未來此部分經協調後可能移由新北檢偵辦。

至於傳出死者留下兩封遺書，檢察官第一時間傳給北分署讓謝宜容看到；新北檢表示，檢方於本月五日相驗結束後，遺體及兩封遺書均發還給吳男家屬，並未將遺書提供給北分署或其他第三人。

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