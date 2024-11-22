台灣形象展開拔曼谷》鳳梨酥、珍奶征服泰國胃 Taiwan Select美食首現形象展

台灣精選（Taiwan Select）食品首度在泰國台灣形象展設專區，貿協結合奉茶文化，精選適合泰國口味的30項台灣食品。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／曼谷報導〕台灣味征服泰國胃！經濟部推動「台灣精選（Taiwan Select）」品牌共同行銷台灣食品，經濟部貿易署長江文若表示，泰國台灣形象展首度設立Taiwan Select專區，在品質、安全、健康等把關，讓台泰用美食交流；外貿協會指出，在上百項的台灣精選產品當中，帶來深受泰國歡迎的鳳梨酥、珍珠奶茶和麻糬與綠色乖乖等，盼讓台灣食品推到海外市場。

麻糬、綠色乖乖、珍奶爆米花 進攻泰國

江文若指出，台灣目前推動半導體、人工智慧、軍工、安控、下一代通訊等五大產業，也希望台灣和泰國在智慧醫療、綠色和減碳與美食等三大領域可加深合作。

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貿協表示，經濟部透過「台灣精選」品牌推廣台灣食品，六月就在泰國食品展蒐集買主意見，這回首度以專區亮相，帶來泰國人偏好的口味零食，如珍奶口味的爆米花、麻糬等三十項商品。

貿協坦言，台灣食品業者要進軍泰國市場需要更多努力，因約有十五到二十％不等的關稅需要克服；未來貿協也會有一系列活動配合經濟部海外拓銷，例如到日本會選擇適合銀髮族、便利的商品，持續壯大台灣精選食品。

泰國最大購物中心營運商之一的泰國商城集團（The mall Group）也向台商招手，其資深副總裁Onthira Bharksuwana曾於二○一八年訪台，對牛肉麵、珍奶、小火鍋等印象深刻，預計在開幕快滿一年的Emsphere商場內打造「台灣快閃專區」，以台灣小吃為主，並以快閃一到三週形式進行，深獲好評就會邀請成為常駐店。

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