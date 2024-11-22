台灣形象展開拔曼谷》黃志芳︰面對川普2.0 泰國相對均衡

泰國台灣形象展21日登場，右2起為貿易署長江文若、貿協董事長黃志芳、駐泰代表張俊福。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／曼谷報導〕外貿協會昨前進曼谷舉行泰國台灣形象展，包括士電、勝利體育等一七○家企業、二二○個攤位參與。貿協董事長黃志芳看好台泰之間有PCB（印刷電路板）、觀光醫療、能源、食品等四大產業可加深合作，估今年可促成五千萬美元（約十六．二億台幣）商機；他也分析，隨著美國政策再次調整，泰國是經貿、政治相對均衡的國家，投資風險較低，適合台商前往布局。

可望促成16.2億商機

貿協前進各國形象展自二○一八年開辦以來，第六次登泰。黃志芳表示，泰國是東協第二大經濟體、僅次於印尼，且人均所得約八千美元，看好泰國的觀光醫療產業成熟，今年參展企業數量翻倍，且隨地緣政治影響、供應鏈改變，「泰國越來越重要」。

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他舉例，台灣大廠台達電的子公司泰達電不斷因應全球市場所需，加碼投資泰國；而台灣與泰國都追求二○五○淨零碳排，在能源領域也密切合作，去年泰商就併購台灣能源商，讓台商更容易切入泰國等東南亞市場。

台灣是泰國第4大外國直接投資國

今年泰國台灣形象展匯集了來自台灣一七○家企業，展示智慧製造、循環經濟及智慧醫療等領域創新。我國駐泰代表張俊福致詞提到，全球經歷疫情、美中貿易緊張局勢，許多廠商從中國移轉到泰國等東南亞地區，今年前三季，台灣已是泰國第四大外國直接投資來源地，雙邊投資帶來了強大的供應鏈和產業群聚。

士電：開關事業在泰成長3成

首次參展的士林電機透露，泰國市場因美中貿易戰關係，廠商須在中國以外地區設廠，士電開關事業在泰國就成長二到三成，並在今年五月設立泰國辦事處就近服務客戶。

泰國台灣形象展昨起至二十三日，經濟部貿易署長江文若、駐泰代表張俊福、泰國貿易展覽局資深副總裁Puripan Bunnag、泰國東部經濟走廊辦事處副秘書長Korkij Danchaivichit等都出席與會。

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