數位經濟併購》美經濟學者：市場多棲效應 有助避免壟斷

波士頓大學經濟學教授Marc S. Rysman發表主題演講。（記者羅沛德攝）

記者方韋傑／專題報導

隨著數位經濟的快速發展，平台業者之間的併購牽涉多邊市場、網絡效應與創新潛力等複雜因素，不僅關係到企業永續營運，還對市場結構與消費者福利產生深遠影響。美國波士頓大學經濟學教授Marc S. Rysman出席「驅動數位經濟的價值：如何讓併購為台灣創造共贏」研討會主題演講時建議，數位平台併購的審查需要多重考量，最大程度地平衡效率、競爭、創新與公平性，且市場上的多棲效應（Multihoming）也有助於避免發生壟斷。

數位平台併購審查 著重平衡作用

數位平台的核心在於連接多方參與者，例如消費者、賣家和服務提供者，以促進市場互動。Rysman教授觀察，平台的價值來自於它帶來的網絡效應，隨著參與者數量的增加，平台的吸引力和經濟效益也會增強。這種效應可能導致「良性循環」，即更多的消費者能吸引更多賣家，再進而吸引更多消費者，不過也可能讓特定平台在市場中取得主導地位，使競爭蕩然無存。

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由此可見，不同的數位平台經過合併之後，雖然可能增強規模經濟與生產效率，但也不排除成為一股壟斷市場的力量，在外送服務領域之中，單一平台獲得更多餐廳和消費者時，其壟斷潛力和價格支配能力將隨之增強。

Rysman提到，「市場傾斜」（market tipping）是平台市場中值得關注的現象，當單一平台因網絡效應變得過於強大時，會使競爭對手難以生存。然而，市場當中也存在多種防止此一現象發生的因素，包括業者之間的產品化，例如，微軟專注於商業用戶，而蘋果則吸引創意產業和學生群體，使兩者能在不同領域共存。

此外，市場上的多棲效應（Multihoming）也有助於避免發生壟斷，當使用者同時接觸多個平台（例如餐廳在多個外送平台接單），能夠限制單一平台的壟斷能力，支持市場的多樣性。且平台之間的價格競爭也能防止漲價行為，當特地平台提高收費，參與者可能轉向其他平台，以實際行動形成壓力，且消費者也能選擇直接與商家對接，削弱平台的力量。

剝離部分業務 保證公平競爭

Rysman說，併購通常被業者視為提升營運效率的手段，有助於降低原先的成本，實現規模經濟和提高服務品質，但他也認為，此舉對市場來說猶如雙面刃，供應鏈的毛利率會在垂直、水平整合後獲得改善，不過，由於企業合併之後的議價能力也大幅提升，不排除出現哄抬產品價格的現象。

在創新方面，併購的帶來效益具有不確定性，從好的角度來看是有利於刺激創新能力，促使企業開發更優質的產品，但在經濟規模有限的情況下，也可能因為缺乏競爭而抑制創新動能。Rysman以美國為例，指出當地市場規模與創新動力密切相關，而台灣等相對小型市場的併購案是否能激發創新，仍需持續觀察。

Rysman建議，主管機關在審查併購案時，需同時考慮市場的多邊互動與未來動態發展，全面評估對各方的影響，否則將衝擊總體經濟的良性運作；若需運用政策干預，可採取直接阻止合併或分拆公司的結構性補救措施，在數位平台併購案中，則可要求業者剝離部分業務、保證公平競爭機會。

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