晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

數位經濟併購》美經濟學者：市場多棲效應 有助避免壟斷

2024/11/22 05:30

波士頓大學經濟學教授Marc S. Rysman發表主題演講。（記者羅沛德攝）波士頓大學經濟學教授Marc S. Rysman發表主題演講。（記者羅沛德攝）

記者方韋傑／專題報導

隨著數位經濟的快速發展，平台業者之間的併購牽涉多邊市場、網絡效應與創新潛力等複雜因素，不僅關係到企業永續營運，還對市場結構與消費者福利產生深遠影響。美國波士頓大學經濟學教授Marc S. Rysman出席「驅動數位經濟的價值：如何讓併購為台灣創造共贏」研討會主題演講時建議，數位平台併購的審查需要多重考量，最大程度地平衡效率、競爭、創新與公平性，且市場上的多棲效應（Multihoming）也有助於避免發生壟斷。

數位平台併購審查 著重平衡作用

數位平台的核心在於連接多方參與者，例如消費者、賣家和服務提供者，以促進市場互動。Rysman教授觀察，平台的價值來自於它帶來的網絡效應，隨著參與者數量的增加，平台的吸引力和經濟效益也會增強。這種效應可能導致「良性循環」，即更多的消費者能吸引更多賣家，再進而吸引更多消費者，不過也可能讓特定平台在市場中取得主導地位，使競爭蕩然無存。

由此可見，不同的數位平台經過合併之後，雖然可能增強規模經濟與生產效率，但也不排除成為一股壟斷市場的力量，在外送服務領域之中，單一平台獲得更多餐廳和消費者時，其壟斷潛力和價格支配能力將隨之增強。

Rysman提到，「市場傾斜」（market tipping）是平台市場中值得關注的現象，當單一平台因網絡效應變得過於強大時，會使競爭對手難以生存。然而，市場當中也存在多種防止此一現象發生的因素，包括業者之間的產品化，例如，微軟專注於商業用戶，而蘋果則吸引創意產業和學生群體，使兩者能在不同領域共存。

此外，市場上的多棲效應（Multihoming）也有助於避免發生壟斷，當使用者同時接觸多個平台（例如餐廳在多個外送平台接單），能夠限制單一平台的壟斷能力，支持市場的多樣性。且平台之間的價格競爭也能防止漲價行為，當特地平台提高收費，參與者可能轉向其他平台，以實際行動形成壓力，且消費者也能選擇直接與商家對接，削弱平台的力量。

剝離部分業務 保證公平競爭

Rysman說，併購通常被業者視為提升營運效率的手段，有助於降低原先的成本，實現規模經濟和提高服務品質，但他也認為，此舉對市場來說猶如雙面刃，供應鏈的毛利率會在垂直、水平整合後獲得改善，不過，由於企業合併之後的議價能力也大幅提升，不排除出現哄抬產品價格的現象。

在創新方面，併購的帶來效益具有不確定性，從好的角度來看是有利於刺激創新能力，促使企業開發更優質的產品，但在經濟規模有限的情況下，也可能因為缺乏競爭而抑制創新動能。Rysman以美國為例，指出當地市場規模與創新動力密切相關，而台灣等相對小型市場的併購案是否能激發創新，仍需持續觀察。

Rysman建議，主管機關在審查併購案時，需同時考慮市場的多邊互動與未來動態發展，全面評估對各方的影響，否則將衝擊總體經濟的良性運作；若需運用政策干預，可採取直接阻止合併或分拆公司的結構性補救措施，在數位平台併購案中，則可要求業者剝離部分業務、保證公平競爭機會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財