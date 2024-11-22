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數位經濟併購 創造雙贏

2024/11/22 05:30

群勝國際法律事務所所長歐陽弘出席致詞。 （記者羅沛德攝）群勝國際法律事務所所長歐陽弘出席致詞。 （記者羅沛德攝）

編者按︰

國立陽明交通大學科技法律學院教授、前司法院大法官蔡明誠出席致詞。（記者羅沛德攝）國立陽明交通大學科技法律學院教授、前司法院大法官蔡明誠出席致詞。（記者羅沛德攝）

台灣今年有幾大各界矚目的合併案，包括台新金、新光金的「新新併」，以及Uber Eats、foodpanda台灣的外送平台合併案，都尚待公平會裁決。其中外送平台案因涉及數位經濟，且牽涉的利益關係人涵蓋消費者、店家及外送員多方，尤其受到社會矚目。

台灣法律科技協會副理事長郭榮彥出席致詞。（記者羅沛德攝）台灣法律科技協會副理事長郭榮彥出席致詞。（記者羅沛德攝）

外送平台合併案也受到法律人士關注，因數位、網路經濟與市場版圖與傳統想像不同，不少專家指出應以不同觀點評估與衡量，公平會近年也推出「數位經濟競爭政策白皮書」，探討數位經濟的競爭議題，顯見新興領域的競爭環境如今也值得重視。近日台灣科技法律協會舉辦「驅動數位經濟的價值：如何讓併購為台灣創造共贏」研討會，深入探討此議題。

記者歐宇祥／專題報導

台灣科技法律協會舉辦「驅動數位經濟的價值：如何讓併購為台灣創造共贏」研討會，邀請前陽明交通大學科技法律學院教授、前司法院大法官蔡明誠擔任開場引言人。蔡明誠指出，主管機關應以不同思考方式看待數位市場與數位平台，若在具合理性的範圍下，數位經濟併購應有另類選擇；他說明，公平會對合併案除准許、駁回外，也可考量附加負擔條件通過，或可共創雙贏。

消費者有選擇權 平台難任意調價

根據公平會了解，兩大外送平台合併後市占率將達八成以上，民眾憂心，外送平台獨大或寡占可能大幅提高抽成，將對店家、消費者造成影響，也恐削減外送員權益，目前店家、外送員、消費者權益等影響是最主要反對聲音。

不過，蔡明誠彙總現有諸多討論的見解指出，若外送平台提高抽成、進而讓餐點漲價，將使消費者放棄使用外送，意即消費者仍保有選擇的權利，外送平台無法任意調價，外送市場對店家、消費者的影響力不一定如現有想像大，且增加市占率的合併也可能反而有利於競爭，應促進各方利害關係人權益，以促進餐飲業與社會整體發展。

台灣市場太小 宏觀角度看併購

台灣法律科技協會副理事長郭榮彥也指出，他做為在第一線從事數位經濟相關的創業家，很清楚數位經濟與傳統製造的商業模式不同，且台灣有兩大問題，第一個是有許多同類型企業、各自耗費成本做一樣的事情，以企業要整理搜尋相關法規，就需要耗費很大成本，若能透過併購、結合，是提升企業與產業效率的方向之一。

郭榮彥也說，台灣市場第二個問題則是市場太小，如美國市場比台灣大兩百倍，可以孕育出無數的數位經濟公司，並有超過十家掛牌、也有兩家獨角獸誕生，但台灣市場規模不足，數位經濟公司也都會著眼海外市場，因此也應用更宏觀角度看待企業的成長手段。

整體經濟利益 應該更多著墨

群勝國際法律事務所所長歐陽弘表示，今年台灣律師協會正式成為國際律師協會正式會員，台灣法界持續走向國際，而台灣產業、外商企業的營運版圖變化或併購發展也持續受人注目，公平會後續將如何審理幾件重大結合案也備受社會關注；他說，目前兩大外送合併案的討論聚焦「限制競爭之不利益」，對「整體經濟利益」部分較少提及，應要有更多著墨。

歐陽弘也說，「整體經濟利益」的考量在重大結合案的審查中具重要地位，例如結合綜效、經濟效益等議題在法律上都屬於「整體經濟利益」，主管機關在在處理併購案時，也應採取周全的方法平衡「限制競爭之不利益」與「整體經濟利益」，申報結合的企業也可以積極主動向公平會提出「整體經濟利益」的承諾，以外送結合案說，承諾外送運費計算方式的透明化，也是可行方式之一。

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