晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

高盛、大摩不滿 錢進中國難匯出

2024/11/21 05:30

由於消費者信心疲軟和資金匯出中國面臨困難，外資對在中國部署資金仍「持觀望態度」。（美聯社）由於消費者信心疲軟和資金匯出中國面臨困難，外資對在中國部署資金仍「持觀望態度」。（美聯社）

消費信心不振 對中投資仍觀望

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國金融時報報導，高盛執行長索羅門（David Solomon）表示，由於消費者信心疲軟和資金匯出中國面臨困難，全球投資人對於在中國部署資金仍「持觀望態度」；摩根士丹利（大摩）執行長皮克（Ted Pick）說，同意索羅門的看法。

索羅門十九日出席香港金管會舉辦的年度「國際金融領袖投資峰會」時指出，投資人一直擔心如何把在中國的投資換成現金，「過去五年要把資金匯出非常困難，我認為存在一系列問題，導致全球投資人在中國部署資金持觀望態度」。

索羅門說，投資人希望看到中國的消費改善，並在資本市場開放方面有所進展。

出席同場活動的皮克同意索羅門的看法，並認為（政策）透明度很重要，中國對抗通縮仍需要時間，改善財政問題需要時間，解決房地產問題也需要幾季的時間，「顯然，當務之急是重新點燃消費者信心，這需要一段時間才能實現，但我們看到了一些轉好的跡象」。

中國的通縮壓力升高，而自北京當局九月底推出一系列刺激措施後，中國股市一度走高，但隨著延後發布新財政支出計畫，漲勢已經降溫，滬深三○○指數於十月八日創下波段高點後，截至十一月十九日已下跌十一％。

針對索羅門表示將資金匯出中國非常困難，美國「華平投資（Warburg Pincus）」執行長帕爾曼（Jeffrey Perlman）十九日出席同樣在香港舉行的AVCJ私募股權論壇時也呼應說，該公司去年退出投資後，很難將十億美元（約三二五億台幣）資金撤出中國，強調要這麼做，「非常具有挑戰性」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財