高盛、大摩不滿 錢進中國難匯出

由於消費者信心疲軟和資金匯出中國面臨困難，外資對在中國部署資金仍「持觀望態度」。（美聯社）

消費信心不振 對中投資仍觀望

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國金融時報報導，高盛執行長索羅門（David Solomon）表示，由於消費者信心疲軟和資金匯出中國面臨困難，全球投資人對於在中國部署資金仍「持觀望態度」；摩根士丹利（大摩）執行長皮克（Ted Pick）說，同意索羅門的看法。

索羅門十九日出席香港金管會舉辦的年度「國際金融領袖投資峰會」時指出，投資人一直擔心如何把在中國的投資換成現金，「過去五年要把資金匯出非常困難，我認為存在一系列問題，導致全球投資人在中國部署資金持觀望態度」。

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索羅門說，投資人希望看到中國的消費改善，並在資本市場開放方面有所進展。

出席同場活動的皮克同意索羅門的看法，並認為（政策）透明度很重要，中國對抗通縮仍需要時間，改善財政問題需要時間，解決房地產問題也需要幾季的時間，「顯然，當務之急是重新點燃消費者信心，這需要一段時間才能實現，但我們看到了一些轉好的跡象」。

中國的通縮壓力升高，而自北京當局九月底推出一系列刺激措施後，中國股市一度走高，但隨著延後發布新財政支出計畫，漲勢已經降溫，滬深三○○指數於十月八日創下波段高點後，截至十一月十九日已下跌十一％。

針對索羅門表示將資金匯出中國非常困難，美國「華平投資（Warburg Pincus）」執行長帕爾曼（Jeffrey Perlman）十九日出席同樣在香港舉行的AVCJ私募股權論壇時也呼應說，該公司去年退出投資後，很難將十億美元（約三二五億台幣）資金撤出中國，強調要這麼做，「非常具有挑戰性」。

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