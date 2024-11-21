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財經青紅燈》6年多了30萬孤獨老

2024/11/21 05:30

根據內政部統計，台灣到今年6月底戶籍內僅一位老人（逾65歲）達103.3萬餘人，較2018年8月底的72.7萬人多出了約30萬人，也就是近6年增加超過30萬人孤獨老。圖為區公所人員到獨居長輩家中關懷訪視，並幫忙孳清病媒蚊。（資料照）根據內政部統計，台灣到今年6月底戶籍內僅一位老人（逾65歲）達103.3萬餘人，較2018年8月底的72.7萬人多出了約30萬人，也就是近6年增加超過30萬人孤獨老。圖為區公所人員到獨居長輩家中關懷訪視，並幫忙孳清病媒蚊。（資料照）

2010年日本NHK《無緣社會》紀錄片專輯中探討了下流老人、孤獨死等當地社會現象，而台灣正在快速複製日本。根據內政部統計，到今年6月底戶籍內僅一位老人（逾65歲）達103.3萬餘人，較2018年8月底的72.7萬人多出了約30萬人；暫不考慮老人獨居是否因資產配置考量而分戶等少數狀況，台灣6年增加超過30萬人孤獨老。

我國在2018年老年人口占比超過14%，正式進入世衛組織定義的「高齡社會」，明年將進入老年人口占比破2成的「超高齡社會」，只花了7年，速度快過日本；這6年多來，老年人口從336.7萬增至439.1萬，占比從14.28%增至18.76%，其中孤獨老人增至103.3萬、占比23.54%，幾乎是每4位老年人口就有1人獨居一戶。

老人獨居占比最高的是基隆市的28.51%，其次是台北市的26.66%、新北市的25.25%，不計金門與連江縣，占比最低依序為彰化縣的17.27%、台中市的19.8%及新竹縣的20.68%；若以6年來增幅來看，老人獨居增幅最大依序是桃園市的60.6%、台中市的50.59%及新北市的49.85%，剛好是近幾年來房市火爆推案量最大的幾個縣市。

台灣早年是農耕社會為主，後進入工業化社會，家庭紐帶與社會結構密不可分，隨著數位社會到來，不婚不育、少子高齡化，加上人際疏離冷漠、親情淡薄，社會不斷被切割成原子化，台灣未來不僅要面對老人獨居的迫切難題、也得接受青年獨居的改變；所以，去年底世衛宣布，孤獨已成為一個全球性公共衛生問題，不容忽視，尤其是日台韓等東亞國家，少子老齡化與孤獨更已是國安難題。（高嘉和）

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