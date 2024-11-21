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盤勢分析》期指結算外資偏空 指數壓縮震盪

2024/11/21 05:30

台股昨適逢台指期結算，外資昨大賣台股321.6億元。（資料照）台股昨適逢台指期結算，外資昨大賣台股321.6億元。（資料照）

輝達在法說會前夕股價率先大漲，但俄烏戰事升溫，台股又適逢台指期結算，外資就是不讓台股漲，昨大賣台股321.6億元，台積電（2330）再次遭逢沉重賣壓，午盤過後由紅翻黑，盤中強勢的航運三雄也從高檔壓回，加權指數上下震盪約355點，終場下跌160.44點，收在22688.36點，再次失守5日線，成交量約3869億元。

3大法人昨合計賣超291.3億元，其中外資賣超321.6億元、投信買超52.1億元、自營商賣超21.9億元；昨台指期結算後，累積外資台指期淨空單仍高掛4.18萬口。

聯邦投信投資長吳裕良分析，目前全球市場仍圍繞著美國總統川普上任後即將施行的政策打轉，未來可能實施的關稅政策可能拉高目前仍偏高的美國通膨，目前美元指數及美國10年期公債殖利率居高不下，也壓抑美國股市等風險性資產的近期表現；緊接著需觀察輝達財報內容及展望是否符合市場預期，其結果將牽動台灣AI伺服器相關供應鏈未來營收表現。

群益期貨指出，外資現貨賣超321.6億，期貨淨空單高達4.18萬口，外資期現貨悲觀布局，整體籌碼面為保守格局，以技術面來看，目前台股壓縮震盪整理，短線待量能明顯放大回升後，方能走出目前的區間僵局。（記者卓怡君）

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