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書劍集》誰愛強勢美元？

2024/11/20 05:30

●歐陽書劍

美國上週公布半年度匯率報告，雖然貿易赤字依然嚴重，但沒有國家被列在藉由操縱匯率取得價格競爭優勢的名單中。新當選美國總統的川普，在前次任期中，多次批評美元過強有礙競爭，但強勢美元曾被視為美國政策；不管喜不喜歡，未來四年美元匯率的波動，顯然會更強烈地擾動經濟與金融市場的走勢。

美國是最大進口國，當美元走強，可以較少美元買到相同的商品，有利美國消費者，並能壓低通膨率，過去多位美國財長，就曾有意無意地透露強勢美元符合美國利益；然而，包括台灣在內的不少國家，藉由出口帶動經濟，並累積成為已開發國家的本錢，弱勢貨幣有利於這樣的政策。

美國在連年貿易逆差後，也關注到他國藉貨幣貶值取得價格競爭優勢的情形，每半年一次的匯率報告，就為監控這一現象。然而，此次報告雖將台灣與中、日、韓、新加坡、越南及德國同列在匯率報告的觀察名單中，且除新加坡外，其餘六國均是對美國有大額貿易順差，一年合計超過六千億美元，但並未入列匯率操縱國。

匯率報告說明了沒有匯率操縱國的原因，主要是截至今年六月的一年來，這些國家不僅沒有故意維持貨幣弱勢，大多數的外匯干預反而是出售美元，以削弱美元、避免其本國貨幣貶值。雖然部分美國貿易夥伴的經常帳盈餘過大，但只是顯示需求和供應存在有不平衡，在這一段期間，貨幣操縱並非經常帳盈餘的主要驅動力。

其實貨幣貶值有利出口，但並非沒有傷害，除了進口品價格提高外，若弱勢到一定程度，令金融市場失去信心，大貶時伴隨資金大量外流，有可能發生如一九九七年般的亞洲金融危機；因此，各國央行都有過猶不及的警戒。

新當選美國總統的川普有自己的想法，他希望藉美元貶值，強化美國產品的國際競爭力。在二○一九年首次總統任內，川普常要求美國聯準會調降利率，以維持更為弱勢的美元；在他二○一七年一月至二○二一年一月總統任內，相對於歐元等六大國際貨幣的美元指數確實都維持在一○○之內，川普就職當日，幾乎就是他任內美元指數最高點。

直覺地看，國家間的利率差距，可以影響匯率；然而，二國貨幣匯率的升降，並不完全取決於彼此間的利差。在川普前次任期的前二年，美元不特別強，可是聯準會曾經七度升息，將政策利率的目標區間調升了一．七五個百分點，由○．五○至○．七五％之間，調高至二．二五至二．五○％間。

在第三季的低迷後，國際美元於第四季重拾上半年的強勢，明顯反彈，二度擔任總統的川普，對法律的瞭解與政治運作的熟稔，會優於前一次，很難確定他將會以何種手段左右貨幣、經濟政策；但可以確定的是：因為要連續二期未列入觀察名單，才會從美國匯率報告觀察名單中剔除，因此，台灣明年還是會列名其中。

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