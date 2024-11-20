波士頓顧問集團報告：中國刺激措施 消費市場無感

BCG報告指出，曾在名牌包與旅行上大手筆支出的中國消費者，如今熱衷儲蓄，以因應未來的不確定性。（歐新社檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國諮詢公司「波士頓顧問集團」（BCG）報告指出，中國近期的刺激措施未能實質提振消費者信心，中國消費者仍謹慎支出；消費信心的恢復將深受經濟與地緣政治疑慮影響，「中國消費者的信心仍維持中間略偏負面」。

彭博報導，BCG的報告涵蓋中國各級城市、三十多類消費項目的調查，報告也指出，中國政府的刺激措施仍未能有意義地提升消費者所得。

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中國九月底推出的刺激措施，一開始為消費帶來令人鼓舞的跡象，十月的零售銷售創八個月以來最快增速。報告指出，生鮮農產品與教育是今年成長最顯著的支出類別，但要完全扭轉因中國乏力的經濟復甦與低迷的房地產市場而動搖的消費信心，可能需要花費更長的時間與進一步的刺激措施。

報告表示，曾在名牌包與旅行上大手筆支出的消費者，如今熱衷儲蓄，以因應未來的不確定性，此趨勢可能阻礙消費的長期復甦。此外，所得成長的人口減少二十七％，這對消費者未來半年的所得預期造成負面衝擊。

消費者壓抑支出 因應未來不確定性

零售商寄望刺激措施能激勵日益節省的消費者恢復之前的支出習慣。中國政府推出包括降息、支持房市與股市的措施，且今年初也實施家電與購車等補貼計畫。BCG報告指出，由於這些獎勵措施，電子、家電產品與汽車的消費意願正向；但隨著消費者轉而壓抑可支配支出，未來六個月，可能將持續看到護膚與化妝品的消費降級。

中國發改委學術委員會秘書長張燕生表示，在面臨美國總統當選人川普的關稅威脅下，中國未來的經濟成長可能將依賴消費與服務業，「中國的產業發展已經進入新階段，從建設與房地產驅動的模式，轉向由消費與服務業驅動的成長模式」。他補充，在面臨川普威脅以高關稅打擊中國出口之際，中國將「窮盡一切可能方式，提振內需」。

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