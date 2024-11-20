財經青紅燈》川普2.0效應

川普。（法新社檔案照）

美國總統大選落幕，川普將重返白宮，各界普遍認為全球貿易保護主義將再起，且美中貿易及科技對抗將加劇。由於川普選前揚言對中國進口產品課徵60%關稅、對所有進口產品課徵10%至20%關稅，首當其衝的當然是已在「美中貿易戰1.0」受重創的中國。不過，面對「川普2.0」，這次台灣是再度受惠於轉單效應及供應鏈移轉，還是因為對美國貿易順差大增而受「關稅大棒」影響，考驗政府及企業因應變局的能力。

「川普1.0」發動美中貿易戰，當時台灣受惠於轉單效應及台商回流，加上防疫表現佳，製造業生產活動未受影響，經濟表現一枝獨秀，2021年GDP成長6.62%，創11年新高。其中，受惠於電子零組件及資通訊產品需求，台灣對美國出口更是大幅成長，根據統計，今年1至10月對美出口達928.8億美元、年增55%，且前10月對美出超高達529.2億美元，均提前刷新歷年新高，預料今年對美國出超將接近於對中港出超。

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換言之，台灣在半導體供應鏈的優勢地位，讓台美經貿夥伴關係愈來愈緊密，近幾年台灣與中美經貿關係呈一消一長態勢，今年前10月對美出口占比攀升至23.8%、創25年新高，反觀對中港出口占比降至23年新低，我國外貿市場結構已有明顯轉變；加上台廠積極對外投資，擴大供應鏈涵蓋面，全球多元布局下，可望提高應對地緣政治變化的彈性。

因此，川普的關稅政見若成真，中國進口產品被加徵60%關稅，想當然耳，中國所受衝擊必然最大，麥格里資本估計，中國出口可能因此減少8%、GDP成長減少2個百分點。儘管台灣也可能被課10%至20%關稅，但若轉單效應再次發酵，有望抵銷相關負面影響。不過，尚未撤離中國的台商恐難躲過川普的「關稅大棒」，加上中國政經風險與日俱增，這些台商可能須重新思考調整市場布局了。（鄭琪芳）

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